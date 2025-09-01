Donald Trump neagă zvonurile despre moartea sa: „Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat zvonurile vehiculate pe rețelele de socializare conform cărora acesta ar fi murit. Președintele de la Casa Albă a contrazis speculațiile din mediul online, spunând că nu s-a simţit niciodată atât de bine.

Apariția acestor zvonuri s-a pus pe seama imaginilor cu vânătăi de pe mâna lui Trump, apărute recent, dar şi de absenţa sa publică timp de câteva zile.

În aceeaşi perioadă, realitatea legată de aceste zvonuri a fost susținută și de vicepreşedintele J.D. Vance, care a comentat situaţia şi a menţionat: „Da, au loc tragedii teribile”.

„Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a mai afirmat J.D Vance.

Pentru a lămuri situaţia legată de o posibilă moarte a sa, Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social că „NU M-AM SIMŢIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN TOATĂ VIAŢA MEA”.

„ÎN PLUS, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”, a mai scris președintele Statelor Unite.

Discuţiile despre starea de sănătate a preşedintelui au apărut încă de acum câteva săptămâni, după ce jurnaliștii au surprins mâinile lui Trump acoperite de echimoze.

Reprezentanţii Casei Albe au respins speculațiile şi au explicat că urmele provin din strângeri de mână frecvente ale președintelui şi din tratamente cu aspirină.