Explicațiile lui Bolojan vizavi de scutirea mamelor, a veteranilor și a deținuților politici de CASS

Ilie Bolojan dă un răspuns general despre responsabilitatea fiscală, întrebat despre propunerea PSD de a scuti mamele, veteranii și deținuții politici de plata CASS.
Andreea Tobias
08 sept. 2025, 21:57, Politic

„Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un act de responsabilitate pentru oamenii cărora le luăm impozite și taxe”, a declarat Bolojan, la TVR 1.

Premierul a subliniat că această abordare nu și-o va schimba „indiferent că sunt premier sau sunt pur și simplu un simplu parlamentar sau un simplu cetățean”.

Referitor la gestionarea bugetului de stat, Bolojan a spus: „Nu poți să îți imaginezi că vei face mai multe lucruri decât îți poți permite nici în viața reală, nici la firma ta, nici în familia ta. Pe termen lung, dacă cheltui mai mult decât îți permite plapuma pe care o ai, e doar o problemă de timp până va trebui să achiți acele lucruri”.

Declarația vine în contextul în care PSD a anunțat amendamente la pachetul fiscal care prevăd scutirea de CASS pentru mamele cu copii până la 7 ani, veteranii de război și deținuții politici, măsuri pe care președintele interimar Sorin Grindeanu le-a numit „compensatorii”.