Ciucu, apel către Grindeanu: Îi cer să nu mai exploateze politicianismele

Ciprian Ciucu a acuzat că Grindeanu „avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage și, într-un mod politicianist, a folosit această informație pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, „neavând nicio legătură unul cu celălalt”.

El a explicat că retragerea „era planificată de mai mult timp. E o chestie tehnică și este cunoscută de mai mult timp, dar subiectul a apărut dintr-o dată, tocmai pentru a-l cadra în contextul curent, și nu mi se pare în regulă”.

Ciucu a adăugat că astfel de gesturi complică funcționarea coaliției. „E foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare”.

Liberalul a mai spus despre Grindeanu că „greșește pentru că, până la urmă, această poziție a fost asumată decât e premier” și că „domnul Grindeanu, care nu are cea mai bună credibilitate, vine și face acest atac. Eu nu doresc ca domnul Grindeanu să revină la masa coaliției”.

Despre blocajele din coaliție, Ciucu a remarcat: „Eu să nu vreau să dau vina pe domnul Grindeanu sau pe altcineva, dar nu pot decât să remarc factual că, după ce nu se ajunge la niciun fel de discuție, în amănunt, tehnică, nu se iau decizii. Păi, la a câta coaliție fără decizii avem în acest moment? Care este motivația de a fi în această coaliție?”

„Deci apelul meu este către domnul Grindeanu: știm că are congres, înțelegem, dar apelul meu este să revină în coaliție și să nu mai încerce să exploateze politicianismele, atacând pe premierul Bolojan la fiecare pas”, a spus Ciucu.