Explozie, urmată de un incendiu în județul Cluj. Un bărbat a fost găsit mort sub dărâmături

Echipajele de medici aflate la fața locului au constatat decesul bărbatului cu vârsta de aproximativ 50 de ani.

UPDATE: „În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezintă semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ. În continuare pompierii efectuează căutări, pentru a se asigura că nu există și alte victime. Casa este compromisă în totalitate”, a transmis ISU Dej.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin la sâmbătă la o locuință de pe strada Mihai Viteazu, unde s-a produs o explozie urmată de incendiu.

Potrivit primelor informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă la timp din casă, iar echipele de intervenție încearcă să o găsească.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

Conform evaluărilor preliminare, casa a suferit pagube semnificative.

Cauza exactă a exploziei nu este, deocamdată, cunoscută.