Fraudă de 60.000 lei cu vouchere SGR. Trei bucureşteni, prinşi şi condamnaţi cu suspendare

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu trei acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, pentru infracţiuni de înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Procurorii a descris modul în care cele trei persoane au înşelat sistemul.

„În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei s-a reţinut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpaţi, în prezent aflaţi sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanţie-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR şi, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidenţă a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate şi-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanţ internaţional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Ca urmare a încheierii acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, inculpaţii vor fi condamnaţi la pedepse cu închisoarea de 2 ani şi 7 luni, respectiv 2 ani şi 4 luni în modalitatea suspendării sub supraveghere a executării pedepselor.

Cei trei au fost iniţial arestaţi preventiv, apoi faţă de aceştia a fost dispusă şi prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.