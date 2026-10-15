Incendiu cu victime într-o localitate din județul Galați

Incendiul s-a produs într-o locuință din localitatea Vânători, județul Galați. Reprezentanții ISU Galați anunță că incendiul s-a manifestat violent.

Flăcările au distrus o parte din casa afectată. Două persoane în vârstă se aflau în interior. Un bărbat a murit și o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În urma evenimentului, au fost identificate două victime: o femeie în vârstă de 81 de ani, care primește îngrijiri medicale pentru un atac de panică, și un bărbat în vârstă de 83 de ani, decedat, carbonizat”, au transmis pompierii de la fața locului.

Numeroase echipaje trimise în misiune

În misiune au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii vor stabili joi cauza producerii incendiului.