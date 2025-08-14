Incendiu în zona stației de epurare din Slatina. Flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime

Pompierii olteni au intervenit marți la un incendiu izbucnit în zona stației de epurare din Slatina, care s-a extins rapid spre locuințele de pe strada Mânăstirii.

Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate, treptat, șase autospeciale de stingere, două autospeciale pentru primă intervenție și un echipaj SMURD, aparținând Detașamentelor Slatina și Caracal, precum și Gărzii Osica de Sus.

După aproape trei ore de luptă cu focul, pompierii au reușit să limiteze propagarea acestuia și să protejeze locuințele din apropiere.

În prezent, două autospeciale rămân în zonă pentru a preveni reizbucnirea incendiului.