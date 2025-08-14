Prima pagină » Social » Incendiu în zona stației de epurare din Slatina. Flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime

Incendiu în zona stației de epurare din Slatina. Flăcările s-au extins la locuințele din împrejurime

Un incendiu a izbucnit, joi, în zona stației de epurare din Slatina, iar flăcările s-au extins rapid spre locuințele de pe strada Mânăstirii. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale.
Ministrul Transporturilor: Finalizarea Secțiunii 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș va fluidiza semnificativ traficul
Ministrul Transporturilor: Finalizarea Secțiunii 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș va fluidiza semnificativ traficul
La Timișoara, motocicliștii se unesc pentru o cauză bună. DoomFest 3.0, festivalul caritabil pentru Mihai
La Timișoara, motocicliștii se unesc pentru o cauză bună. DoomFest 3.0, festivalul caritabil pentru Mihai
Dragoș Pîslaru: Se caută soluţii pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR
Dragoș Pîslaru: Se caută soluţii pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR
Ministrul Dezvoltării: Anghel Saligny alocă 52 de miliarde de lei pentru investiţii, 14 miliarde încă necontractate
Ministrul Dezvoltării: Anghel Saligny alocă 52 de miliarde de lei pentru investiţii, 14 miliarde încă necontractate
PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează
PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează
Gabriel Pecheanu
14 aug. 2025, 21:37, Social

Pompierii olteni au intervenit marți la un incendiu izbucnit în zona stației de epurare din Slatina, care s-a extins rapid spre locuințele de pe strada Mânăstirii.

Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate, treptat, șase autospeciale de stingere, două autospeciale pentru primă intervenție și un echipaj SMURD, aparținând Detașamentelor Slatina și Caracal, precum și Gărzii Osica de Sus.

După aproape trei ore de luptă cu focul, pompierii au reușit să limiteze propagarea acestuia și să protejeze locuințele din apropiere.

În prezent, două autospeciale rămân în zonă pentru a preveni reizbucnirea incendiului.