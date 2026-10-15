Incendii la bordul a două nave, în apropiere de Sulina. În petrolier s-a produs o explozie după ce a fost lovit de drone | Opt marinari sunt dați dispăruți

UPDATE 09:50 Un alt vas, încărcat cu petrol, a fost lovit de drone lângă Sulina. A fost raportată o explozie

Un al doilea vas a fost lovit de drone miercuri în Marea Neagră, la aproximativ 9 mile marine de Sulina și aproape de Delta Dunării. Nava YARA J transporta petrol, iar, în urma impactului, s-a produs o explozie.

Din fericire, autoritățile au raportat că membrii echipajului, de origine sirieni, au fost salvați. Conform Ziua de Constanța, în misiunea de recuperare a participat și nava de căutare și salvare SAR APOLLO.

Vasul Wine Trader, sub pavilion San Marion, a plecat pe 5 octombrie 2026 din portul tunisian Sfax. El ar fi trebuit să sosească la Sulina pe 11 octombrie.

Știrea inițială

Un incident grav a fost semnalat joi dimineață în apele Mării Negre, la aproximativ 14 mile marine de Sulina. Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave comerciale sub pavilion San Marino, din cauze, deocamdată necunoscute. Opt marinari sunt dați dispăruți și sunt căutați de echipe de salvare.

Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă.