INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație

Circulația rutieră a fost închisă, joi dimineața, pe Transalpina, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Restricția este impusă pentru a doua oară săptămâna aceasta.