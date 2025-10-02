Prima pagină » Social » INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație

INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație

Circulația rutieră a fost închisă, joi dimineața, pe Transalpina, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Restricția este impusă pentru a doua oară săptămâna aceasta.
Laura Buciu
02 oct. 2025, 09:37, Social

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, ora 09.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina).

Restricția este impusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Același tronson a fost închis și marți, din cauza zăpezii, iar circulația s-a reluat miercuri dimineața.