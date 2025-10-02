INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, ora 09.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina).
Restricția este impusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).
Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.
Același tronson a fost închis și marți, din cauza zăpezii, iar circulația s-a reluat miercuri dimineața.