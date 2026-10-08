Luca Niculescu, despre negocierile cu partidele: Este începutul unor discuții. Nu iau primul răspuns ca fiind ultimul

„Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă, pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum și sper că același lucru să se întâmplă și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a precizat că, în urma negocierilor, „va păstra ideile bune”, despre care a precizat că „pot veni din mai multe părți”, dar și că va încerca să îmbunătățească „ceea ce poate fi îmbunătățit”.

Joi, la negocierile cu PSD, Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu va vota un guvern tehnocrat, dar că își dorește o majoritate asumată. În același timp, PNL a anunțat că nu va intra la Guvernare alături de PSD, dar că va acorda votul de învestitură.

„Este începutul unor discuții. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper că până la finalul discuțiilor o să ajungem la un compromis în interesul României”, a mai declarat Niculescu.

„Nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns”, a spune Niculescu

Întrebat dacă există vreo șansă pentru formarea unui guvern PSD – PNL – UDMR, Niculescu a declarat:

„Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns, dar există în continuare toate variantele pe masă, dar, într-adevăr, nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin astăzi”, a declarat Niculescu.

Cu toate acestea, Niculescu nu a încheiat, încă, negocierile cu partidele. Acesta urmează să se întâlnească cu reprezentanții UDMR.

Niculescu a fost desemnat în funcția de premier, luni seara, după consultările de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor. Nicușor Dan și-a motivat alegerea precizând că Niculescu are experiență diplomatică, fiind astfel capabil să „armonizeze poziții”. Potrivit lui Dan, Niculescu ar avea „cele mai mari șanse să întrunescă o majoritate”.