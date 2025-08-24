Mesaj RO-Alert din cauza unui incendiu produs la ieșirea din Craiova. Șapte hectare, afectate

Autoritățile au emis avertizare RO Alert din cauza unui incendiu produs duminică la ieșirea din Craiova.

ISU Dolj anunță că Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj medical pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. În zonă se mai află deșeuri din plastic și cauciucuri.

Flăcările au izbucnit în zona Aeroclubului la ieșirea din Craiova spre localitatea Podari. Aproximativ șapte hectare sunt afectate. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să oprească flăcările care ar fi putut să ajungă la o zonă locuită.

Din cauza fumului dens s-a transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO- Alert. Nu au fost persoane evacuate în timpul operațiunii.