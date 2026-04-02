Ministrul Muncii a anunțat creșterea beneficiilor pentru copiii cu dizabilități

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat joi, că beneficiile pentru copiii cu dizabilități vor crește. De asemenea, vor fi majorate și beneficiile acordate familiior cu copii, în sepcial celor monoparentale.
Laurentiu Marinov
02 apr. 2026, 13:48, Social

Sprijinul financiar acordat copiilor cu dizabilități va fi majorat, a anunțat,joi, la finalul ședinței de guvern, ministrul Muncii, Florin Manole.

„În ceea ce privește beneficiile pentru copii, este vorba, de exemplu, despre copiii cu dizabilități. Aici îi avem pe cei cu grad mediu, al căror sprijin crește de la 80 la 199 de lei. Pentru cei cu grad accentuat, creșterea este de la 232 de lei la 397 de lei. Pentru cei cu grad grav, este vorba despre o creștere de la 463 la 548 de lei”, a declarat ministrul Muncii. 

Florin Manole a explicat într-o conferință de presă că aceste creșteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare, de fapt, și aceste beneficii vor rămâne indexate și din anii următori.

Ministrul s-a referit și la familiile cu copii, care sunt avute în vedere pentru creșterea sprijinului. El a vorbit despre un proiect cu finanțare europeană pentru 2 000 de comunități rurale din țară.

„În legătură cu familiile cu copii, am vrut și am insistat să sprijinim aceste familii pentru că există o preocupare și un discurs public despre necesitatea unei politici demografice în România. Este o temă corectă, este o temă justă, justificată, dar este și o temă pe care trebuie să o traducem în practică. Avem acest prim pas, acela de a crește beneficiile pentru aceste familii în general, familii monoparentale cu venituri reduse cu 1, 2, 3 sau 4 copii. Rămâne să continuăm și facem asta în cadrul Ministerului Muncii cu servicii pentru aceste familii, pentru acești copii. Servicii pe care le livrăm preponderent printr-un proiect foarte mare, pe care îl avem cu finanțare europeană, servicii comunitare integrate, un proiect care merge în 2.000 dintre comunitățile rurale din România”, a mai declarat Florin Manole.

 

 

