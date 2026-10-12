Persoanele care sesizează nereguli în păduri, invitate să participe la controale. Ce facilități are noua aplicație

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, anunță implementarea unei noi aplicații, care face legătura între cetățeni și inspectorii Gărzii Forestiere. Este vorba despre una dintre facilitățile platformei lansate de minister, care le va permite petenților să participe fizic la controalele din teren făcute de inspectori.

„Să poți să le ceri să vină alături de tine dacă au descoperit o ilegalitate, să poată să-ți spună exact locul în care au descoperit-o. Pentru că am avut sesizări ale unor cetățeni care ne-au spus: am făcut sesizare, s-au dus inspectorii pe teren și s-au uitat mai la stânga, s-au prefăcut că nu văd ce era un pic mai la dreapta. Și eu pentru că nu am fost acolo, pentru că nu știam că se face controlul în ziua respectivă, n-am putut să le spun: Nu, eu am trimis o locație și locația la care v-ați uitat voi nu este exact locația la care noi v-am trimis-o”, a explicat Diana Buzoianu, într-o conferință de presă organizată la Ministerul Mediului.

Reformarea Gărzii Forestiere, în mâinile cetățenilor

Ministrul Mediului spune că funcționalitatea aplicației are ca scop reformarea controalelor efectuate de Garda Forestieră. Practic, petenții decid dacă vor să meargă cu inspectorii în teren și să le semnaleze fizic problemele, la orele stabilite de Gardă. Rezultatele privind tăierile ilegale de arbori ar trebui să fie vizibile în perioada următoare, a mai anunțat Diana Buzoianu.

„Aveam centralizări diferite pentru că am nouă gărzi regionale în subordine și era destul de greu să văd activitatea de ansamblu la nivelul Gărzii Forestiere. Cum a zis și doamna ministru, am dat o decizie de inspector general ca petiționarii să fie invitați la activitatea inspecțiilor de control. Și am avut rezultate bune, că astfel încurajăm ca scopul final să fie ca instituțiile să capete încrederea, adică cetățenii să aibă încredere în instituții. Scopul principal este să vadă că instituțiile lucrează în interesul cetățeanului. Și în acest scop am făcut și platforma Gărzii Forestiere Naționale, care are două module: una pentru public, pe care o să prezint acum, și o să prezint inclusiv, destul de scurt sau sumar și pentru partea de acces intern, unde e mult mai avansată. În partea publică avem niște KPI (n.r.- indicatori) care ne arată câte controle s-au efectuat”, a mai declarat George Gârbacea, creatorul platformei.

Oficialii preconizează că se vor înregistra îmbunătățiri și în timpul de răspuns al inspectorilor la sesizările făcute de cetățeni, întrucât în noua platformă este disponibil și timpul de răspuns la fiecare solicitare.