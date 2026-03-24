Pompierii din Timiș au salvat un cățel după ce o casă a luat foc. Incendiile la locuințe, tot mai dese

Incendiul s-a extins și la acoperișul casei, care a fost ars aproape în întregime, însă pompierii au reușit să salveze celelalte camere ale locuinței, dar și un cățel.

„În această dimineață, un nou incendiu a fost semnalat în camera tehnică a unei locuințe din comuna Tomnatic. Incendiul a izbucnit în camera tehnică și s-a manifestat cu ardere generalizată pe o suprafață de aproximativ 350 mp, cuprinzând și acoperișul casei. Au fost salvate celelalte încăperi și un cățel”, informează pompierii ISU Timiș.

O femeie care se afla în locuință a fost prelată de echipajul medical sosit la fața locului. Femeia a suferit atac de panică.

Misiunea a durat mai bine de două ore. La locul evenimentul au intervenit pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și pompierii voluntari din comună.

Incendiul vine după ce, în cursul weekendului, pompierii bănățeni au intervenit pentru stingerea a șase incendii izbucnite la locuințe, care au afectat acoperișuri, anexe gospodărești, dar și bunuri. De asemenea, luni, pompierii intervenit pentru stingerea altor 3 incendii de acest fel.

Recomandări pentru cetățeni:

Pompierii ISU Timiș le recomandă cetățenilor să fie atenți, pentru a preveni izbucnirea incendiilor, care apar din cauza folosirii intense a instalațiilor electrice și a sistemelor de încălzire.

În contextul apropierii sărbătorilor Pascale, pompierii recomandă: montarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon; verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum; dar și utilizarea instalațiilor electrice în condiții de siguranță și efectuarea lucrărilor doar de către personal autorizat, toate acestea pentru ca bucuria sărbătorilor să nu fie umbrită de evenimentele neplăcute sau periculoase.

Cetățenii care doresc să se informeze despre cum să se comporte în situațiile de urgență pot accesa platforma https://fiipregatit.ro sau aplicația mobilă DSU.