Primul Paște fără Papa Francisc, primele sărbători pascale cu Papa Leon

Papa Leon a prezidat solemna Vigilie pascală a Învierii Domnului sâmbătă, la ora 21.00, în bazilica Sfântul Petru.

Duminică, de Paște, papa celebrează Sfânta Liturghie a Învierii Domnului. Aceasta se desfășoară de la ora 10.15, în Piața Sfântul Petru.

În Duminica Paștelui, Papa merge la balconul central al bazilicii Sfântul Petru, de unde adresează „Urbi et Orbi” – Cetății și Lumii – tradiționalul mesaj pascal și binecuvântarea solemnă.

Ceremonia începe la ora Romei 12.00.

Celebrarea Învierii continuă luni, în a doua zi de Paști, când Sfântul Părinte conduce, de la ora 12.00, ora locală, rugăciunea antifonului marian pascal „Regina Coeli” („Bucură-te, regina cerului”) de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic împreună cu romanii și pelerinii care vor fi prezenți în Piața Sfântul Petru, potrivit Vatican News.

Este primul Paște pe care credincioșii catolici îl sărbătoresc fără Papa Francisc. Ultimul său mesaj de Paște, în 2025, la „Urbi et Orbi” Papa Francisc era despre victoria iubirii asupra urii și adevărului asupra minciunii.

Ultimul mesaj de Paște al lui Papa Francisc

„În patimile și moartea lui Isus, Dumnezeu a luat asupra sa tot răul din lume și, în milostivirea sa nemărginită, l-a învins. A dezrădăcinat orgoliul diabolic care otrăvește inima omului și seamănă violență și corupție. Mielul lui Dumnezeu a învins!”, a spus Papa Francisc în tradiționalul mesaj pascal „Urbi et Orbi” din anul jubiliar 2025.

După binecuvântarea finală, Papa Francisc a salutat în automobilul panoramic miile de romani și pelerini din Piața San Pietro. Se întâmpla în 20 aprilie 2025. În 21 aprilie, în a doua zi de Paște, Papa Francisc a murit.