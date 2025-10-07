Recomandările MAI în contextul avertizării de cod roșu. Ce trebuie să evite cetățenii din zonele vizate

Pentru siguranța cetățenilor, autoritățile au oferit o serie de recomandări. Reprezentanții MAI îi sfătuiesc pe cetățeni să evite deplasările în zonele afectate.

De asemenea, oamenii sunt atenționați să nu traverseze cursurile de apă sau zonele inundate.

Cetățenii trebuie să-și parcheze mașinile numai în locuri sigure, departe de copaci sau stâlpi.

Dacă observă infiltrații de apă, cetățenii trebuie să deconecteze aparatele electrice de la priză.

Locuitorilor din zonele afectate de avertizarea de cod roșu de ploi li se recomandă să urmărească mesajele transmise de autorități.

De asemenea, reprezentanții MAI amintesc că cetățenii pot semnala urgențele majore la numărul unic 112.

Capitala, dar și cinci județe se vor afla, marți noapte, dar și miercuri, sub avertizare de cod roșu de ploi și inundații. În acest context, unitățile de învățământ din Capitală, dar și din județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași, Ialomița vor fi închise miercuri.