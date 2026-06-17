Sindicaliștii din Educație protestează miercuri în Capitală

Mitingul va începe la ora 11.00 în fața Guvernului și va fi urmat de un marș de protest pe Calea Victoriei. De la ora 13.00, sindicaliștii vor protesta în fața Parlamentului.

Încă din noaptea de marți spre miercuri, sindicaliști din toată țara au pornit spre Capitală pentru a participa la protest.

Conform Federației „Spru Haret”, au pornit spre miting sindicaliști din județele Cluj, Hunedoara, Dolj, Sibiu, Caraș-Severin, Galați, Tulcea și din alte părți ale țării.

Federația face un apel și către profesorii din București.

„A venit momentul să fim o singură voce! Haideți să îi întâmpinăm așa cum se cuvine: printr-o prezență masivă! Dacă ei vin de departe pentru noi toți, noi trebuie să ieșim din case și din școli pentru a fi alături de ei în stradă. ​Colegii noștri de sindicat sunt în autocare, plini de hotărâre, gata să lupte pentru demnitatea profesiei noastre! Au plecat de la primele ore ale dimineții ca să ni se alăture”, au transmis sindicaliștii.

Nemulțumirile sindicaliștilor

Federațiile din Educație cer o Lege a salarizării corectă: „Fără promisiuni încălcate și fără scăderea puterii de cumpărare. Respect pentru personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ!”.

De asemenea, cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate impuse în ultimele luni de Guvern: „Nu acceptăm ca educația să fie transformată, din nou, într-un sector de sacrificiu!”.

Conform sindicaliștilor, se mai cere reducerea supraaglomerării claselor și plata corectă a muncii dascălilor: „Contestăm tăierea la jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea artificială a normei didactice de predare”.