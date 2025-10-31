Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din Rahova

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a dispus vineri arestarea preventivă a lui Burcea Mihai, Soare Andrei Robert şi Costache George Daniel, acuzaţi de distrugere din culpă.

Decizia a fost luată în urma propunerii formulate pe 30 octombrie 2025 de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Instanţa a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a celor trei pe o durată de 30 de zile.

Judecătoria a respins, ca nefondată, cererea inculpaţilor de a se lua împotriva lor măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, considerând că gravitatea faptelor şi circumstanţele cauzei justifică măsura privativă de libertate.

Este vorba despre un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei care venise să facă verificări la blocul din Rahova.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis joi că în dosarul penal în care sunt cercetate circumstanţele producerii exploziei ce a avut loc în ziua de 17 octombrie la un bloc de apartamente situat în cartierul Rahova din Bucureşti care a avut drept consecinţă moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a altor 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme, procurorii au dispus urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Sunt cercetate două persoane juridice, din care una operator de distribuţie de gaze naturale, iar cealaltă operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi trei persoane fizice, din care una este angajat al operatorului de gaze naturale, iar celelalte două ale operatorului economic autorizat de ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

Totodată, cei trei suspecţi fuseseră reţinuţi

„Cu privire aceşti trei inculpaţi, persoane fizice, s-a formulat propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi competent. În ceea ce priveşte pe operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi competent măsura preventivă a interzicerii, pe o durată de 60 de zile, a desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea. Din cercetările efectuate până în prezent, în ordonanţele procurorilor s-a reţinut, în esenţă că, în perioada 16-17.10.2025, prin încălcarea dispoziţiilor legale sau a instrucţiunilor de lucru, atât suspecţii persoane juridice, cât şi inculpaţii persoane fizice, în mod culpabil, nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”, arătau procurorii.

În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuţie, s-a reţinut că în 16 octombrie, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, „în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

„Acuzaţia adusă operatorului autorizat ANRE, precum şi a inculpaţilor angajaţi ai societăţii, priveşte faptul că aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. În fine, s-a reţinut că operatorul de distribuţie a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenţii de urgenţă la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 – 17.10.2025, ora 08:44 nu şi- a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia legală privind întreţinerea în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineaţa zilei de 17.10.2025”, potrivit procurorilor.

În acest caz s-au făcut opt percheziţii (la sediile a două persoane juridice şi domiciliile a şase persoane fizice), în urma acestor activităţi procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente şi medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.