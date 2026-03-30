UPDATE: Cinci din cei șase bărbați răniți în accidentul din Cluj au murit / Cum s-a produs tragedia

UPDATE:

Poliția Cluj anunță cum s-a produs accidentul rutier de pe DN1F-E81, la ieșirea din localitatea Sânpaul, spre Mihăiești.

„Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde ar fi acroșat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcția Zalău spre Cluj-Napoca”, transmite Poliția Cluj.

În urma impactului, din păcate, toate cele cinci persoane aflate în autoturism, inclusiv șoferul, au decedat.

Conducătorii autocamioanelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Știre inițială:

Cei cinci bărbați declarați decedați erau în mașina strivită în urma impactului. Aceștia au fost extrași de pompierii din cadrul ISU Cluj, însă, din nefericire, toți prezentau leziuni incompatibile cu viața.

În urma accidentului rutier petrecut pe raza localității Sânpaul au fost impuse restricții de trafic. Astfel, traficul între Cluj-Napoca și Zalău se desfășoară deviat, după cum urmează:

• Traficul rutier ușor este deviat pe un drum local din Sânpaul

• Traficul greu (camioane) este deviat pe rutele de ocolire menționate mai jos:

1. Cluj-Napoca → Zalău: DN1 până la Huedin, apoi DN1G spre Zimbor, continuare spre Zalău

2. Zalău → Cluj-Napoca: Zalău → Românași → Poarta Sălajului → Sânmihaiu Almașului → Zimbor → Huedin → Cluj

DN1H până la Românași, apoi legătură spre DN1G (Zimbor), continuare spre Huedin și apoi DN1 → Cluj-Napoca.