AC Milan și Inter anunță planurile de proiectare pentru un posibil stadion care va înlocui San Siro

AC Milan și Inter Milano au anunțat că au încheiat acorduri cu firmele de arhitectură Foster + Partners și Manica pentru a proiecta un nou stadion, dacă Consiliul Local își va da acordul pentru vânzarea stadionului San Siro către cele două cluburi, scrie AP.

Decizia, făcută publică marți, vine după ce cluburile aleseseră în 2021 o altă firmă, Populous, în defavoarea proiectului propus de Manica-Cmr Sportium.

Consiliul Local a dat săptămâna trecută o aprobare preliminară pentru vânzare, iar stadionul San Siro, vechi de 99 de ani, împreună cu zonele adiacente, au fost evaluate la 197 de milioane de euro (233 de milioane de dolari), potrivit agenției fiscale din Italia.

„Standarde înalte de accesibilitate”

Noul stadion, cu o capacitate de 71.500 de locuri, va face parte dintr-un proiect de regenerare urbană ce se va întinde pe aproximativ 281.000 de metri pătrați, au precizat cluburile într-un comunicat comun, fără a prezenta însă planuri vizuale.

„Noul stadion va avea două tribune mari, cu o înclinație gândită astfel încât să asigure vizibilitate optimă din fiecare sector”, au adăugat cluburile.

„Va respecta, de asemenea, cele mai înalte standarde de accesibilitate, oferind experiențe dedicate tuturor fanilor și secțiuni cu prețuri accesibile”.

Obiectivul este 2032

Ambele cluburi au planuri de rezervă pentru construirea unor stadioane noi la periferia Milanului, în cazul în care acordul cu orașul privind San Siro nu se concretizează.

San Siro urmează să găzduiască ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina din februarie.

Obiectivul este ca noul stadion să fie gata până când Italia va găzdui, alături de Turcia, Campionatul European din 2032.

„UEFA ne spune că nu ia în considerare Milano”, a declarat primarul Giuseppe Sala, „dacă San Siro rămâne în forma actuală”.

Printre proiectele realizate de Foster + Partners și Manica se numără stadionul Wembley din Londra, Chase Center din San Francisco și stadionul Lusail din Qatar.