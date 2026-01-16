Alcaraz, decis să cucerească Australian Open. Sinner spune că perioada de suspendare l-a maturizat

„Cred că obiectivul meu principal pentru acest an este câștigarea Australian Open. Am muncit mult în presezon și simt că sunt într-o formă foarte bună. Sunt flămând de rezultate mari aici”, a declarat Alcaraz în cadrul unei conferințe de presă, vineri.

Spaniolul, în vârstă de 22 de ani, a explicat că se simte pregătit atât fizic, cât și mental.

„Am avut o pregătire foarte bună și sunt nerăbdător să înceapă turneul. Sunt foarte motivat și încerc să fiu cât mai bine pregătit în fiecare zi”, a spus liderul mondial.

Alcaraz va debuta împotriva australianului Adam Walton, locul 79 ATP, iar în cazul câștigării turneului ar deveni cel mai tânăr jucător din istorie care completează reușește să câștige toate cele patru Grand Slamuri, depășindu-l pe Rafael Nadal.

Întrebat dacă ar renunța la titlurile de la celelalte trei turnee majore pentru a câștiga Australian Open, Alcaraz a zâmbit: „Nu știu ce aș alege. Să câștigi toate cele patru Grand Slamuri este ceva incredibil. Să o faci la o vârstă atât de fragedă ar fi și mai special”.

Un alt subiect important abordat de Alcaraz a fost despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, cu care a colaborat timp de șapte ani.

„Împreună cu Juan Carlos am decis să încheiem colaborarea. Sunt foarte recunoscător pentru tot ce am învățat. Datorită lui sunt jucătorul care sunt astăzi”, a spus Alcaraz.

Acesta a subliniat că relația dintre cei doi rămâne una bună: „Am închis acest capitol de comun acord și continuăm să fim prieteni. Am mare încredere în echipa cu care lucrez acum”.

Deținătorul titlul de la Australian Open, Jannik Sinner, principalul rival al lui Alcaraz

Campionul en-titre de la Melbourne, Jannik Sinner, a vorbit la rândul său, vineri, despre revenirea la Australian Open.

Situat pe locul 2 mondial, italianul a subliniat impactul avut asupra sa suspendarea de trei luni primită în urma testului pozitiv din 2024, precizând că acea perioadă l-a ajutat să se maturizeze.

„Anul trecut a fost mult mai dificil. Nu știam ce se va întâmpla cu mine și aveam asta în minte de fiecare dată când intram pe teren”, a spus Sinner, în cadrul unei conferințe de presă.

Italianul a explicat că a încercat să se sprijine pe familie și pe oamenii apropiați.

„A fost greu atât pentru mine, cât și pentru familia mea. Au fost momente în care am reușit să gestionez situația, dar și altele foarte complicate”, a adăugat italianul.

După revenirea în circuit, Sinner a câștigat Wimbledon și Turneul Campionilor.

„Acea experiență m-a făcut mai puternic și mai matur. Acum văd lucrurile diferit, sunt mai calm și mai relaxat pe teren. Indiferent de rezultat, dau tot ce am”, a spus Sinner.

Sinner poate deveni doar al doilea jucător din Era Open care câștigă trei titluri consecutive la Australian Open, performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic.

Sinner va debuta marți la ediția de anul acesta a turneului de Grand Slam de la Antipozi, împotriva francezului Hugo Gaston, locul 94 ATP.