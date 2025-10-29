Alcaraz, după eliminarea de la Paris: Sunt dezamăgit de nivelul meu

Câștigătorul a șase turnee de Grand Slam a avut chiar o discuție aprinsă cu antrenorul Juan Carlos Ferrero după ce a pierdut setul al doilea.

„Sunt foarte dezamăgit de nivelul meu”, a spus Alcaraz. „Nu m-am simțit bine astăzi. Am făcut multe greșeli”.

Alcaraz a făcut 54 de erori neforțate și a câștigat doar 64% din punctele la primul serviciu, suferind a treia înfrângere în opt meciuri împotriva lui Norrie, scrie AP.

Înfrângerea a pus capăt și seriei de 17 victorii consecutive ale lui Alcaraz în turneele Masters și înseamnă că Jannik Sinner, numărul 2 mondial, va urca pe primul loc în clasamentul ATP dacă va câștiga turneul. Sinner îl va întâlni miercuri pe Zizou Bergs.

„Am avut multe antrenamente în care m-am simțit excelent, m-am simțit extraordinar, m-am mișcat bine pe teren, am lovit bine mingea. Aveam toate ideile clare, toate obiectivele clare”, a spus el. „Chiar și în primul set, chiar dacă l-am câștigat, simțeam că pot face mult mai mult. În setul al doilea am încercat să fiu mai bun, dar a fost exact invers”.

El l-a lăudat pe Norrie.

„Trebuie să-i acord credit lui Cam”, a spus Alcaraz. „Nu m-a lăsat să rămân sau să revin în meci”.

Norrie îl va înfrunta pe următorul câștigător al meciului de miercuri dintre verii Valentin Vacherot și Arthur Rinderknech.