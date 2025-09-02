Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele US Open după o victorie clară cu Jiri Lehecka

Spaniolul, numărul 2 mondial și campion al ediției 2022, nu a cedat niciun set până acum la turneul american, ajungând pentru a treia oară consecutiv în acest sezon în penultimul act al unui Grand Slam, după Australian Open și Wimbledon.

În partida din sferturi, Alcaraz a dominat autoritar: a câștigat 84% dintre punctele disputate cu primul serviciu, nu a oferit adversarului nicio minge de break și a încheiat meciul în mai puțin de două ore. În total, ibericul a petrecut 9 ore și 41 de minute pe teren în cele cinci meciuri disputate până acum.

În semifinale, Alcaraz îl va întâlni pe învingătorul dintre Novak Djokovic și Taylor Fritz. Spaniolul are un bilanț negativ recent cu Djokovic, dar a trecut de Fritz în ultimele trei confruntări, inclusiv în semifinalele de la Wimbledon din această vară.