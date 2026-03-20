CFR Cluj învinge la limită pe Rapid, în a doua etapă din play-off în Superliga de fotbal

Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de jucătorul de la CFR Cluj, Meriton Korenica, în minutul 77, după o fază prelungită.

Biliboc a șutat de pe stânga din careu, portarul Aioani a respins, iar mingea a ajuns la Korenica pe centru care a împins-o în poarta goală.

Meciul a fost echilibrat, cu numeroase ocazii ratate de ambele echipe.

La Rapid, cel mai aproape de gol a fost Olimpiu Moruțan, al cărui șut de la 12 metri a lovit bara în minutul 57.

De asemenea, Alibek Aliev a avut o bară spectaculoasă în prima parte a jocului.

CFR Cluj revine astfel pe drumul victoriilor după eșecul suferit la debutul în play-off contra celor de la Universitatea Cluj (1-2).

Prin acest succes, echipa pregătită de Daniel Pancu urcă pe locul 4, cu 30 de puncte.

Rapid rămâne cu 31 de puncte, pe locul 2, și pierde ocazia de a reveni în fruntea clasamentului, după ce Universitatea Craiova a ajuns pe prima poziție, grație succesului cu Dinamo, de joi.