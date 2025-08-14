Europa League. FCSB şi CFR Cluj joacă în deplasare în manşa decisivă pentru calificarea în play-off

FCSB, campioana României, intră pe teren la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri” din Priştina, pentru confruntarea cu Drita (Kosovo). Roş-albaştrii pornesc cu avantajul victoriei din tur, 3-2, obţinută după o revenire spectaculoasă de la 0-2.

Antrenorul Elias Charalambous mizează pe un „11” ofensiv şi a anunţat că echipa sa nu va juca la conservarea rezultatului: „Avem pasiune şi energie, vrem să înscriem. Kosovo ne-a primit excelent, dar pe teren vom fi concentraţi pe calificare”.

Dacă trece de Drita, FCSB o va întâlni pe Aberdeen (Scoţia) în play-off-ul Europa League. În caz contrar, va continua în Conference League, contra câştigătoarei dintre Differdange (Luxemburg) şi Levadia Tallinn (Estonia).

CFR Cluj, deţinătoarea Cupei României, are o misiune dificilă în Portugalia, unde va înfrunta de la ora 21:30 formaţia Braga, pe „Estadio Municipal”. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut în tur la Cluj, 1-2, şi are nevoie de o victorie în deplasare pentru a rămâne în cursa pentru Europa League.

Tehnicianul clujenilor a declarat că Braga este favorită, dar crede în posibilitatea unei surprize: „Nu e imposibil. Trebuie concentrare maximă şi curaj. S-au mai văzut întoarceri de rezultat”.

În cazul calificării, CFR va întâlni câştigătoarea „dublei” Lincoln – Noah, iar dacă va fi eliminată va merge în Conference League, jucând împotriva pierzătoarei meciului Hacken – Brann.