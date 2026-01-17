Prima pagină » Sport » Farul Constanța și Hermannstadt remizează în etapa a 22-a din Superliga de fotbal, scor 1-1

Farul Constanța și Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă pe stadionul „Academia Gheorghe Hagi” din Ovidiu, în etapa a 22-a a Superligii de fotbal.
Jucatorii formatiei Farul Constanta pozeaza inainte de inceperea meciului de fotbal contra echipei Rapid din etapa a XII-a a Superligii, disputat pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, duminica, 4 octombrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 ian. 2026, 19:33, Sport

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 53, prin Eduard Florescu, care a marcat un gol spectaculos din afara careului. Farul a egalat în minutul 88, prin Ionuț Vînă, după un șut blocat la prima încercare, care a ricoșat în plasă.

Gazdele au avut și alte ocazii mari, dar Alexandru Ișfan (min. 82) și Vojtus (min. 73) nu au reușit să finalizeze.

Pentru Hermannstadt, portarul Călin Căbuz a fost decisiv la câteva intervenții cheie.

Farul a înregistrat a șaptea remiză a sezonului.

Constănțenii au 28 de puncte și se mențin, momentan, pe locul 10 în clasament. Se află la șapte puncte de zona de play-off.

Pentru Hermannstadt reprezintă a opta remiză din campionat și a doua consecutivă.

Sibienii ocupă penultima poziție a clasamentului, cu 14 puncte.

