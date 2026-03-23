FC Sevilla l-a demis pe Matías Almeyda, al optulea antrenor al echipei în ultimii patru ani

Tehnicianul argentinian părăsește FC Sevilla după 265 de zile, perioadă în care a înregistrat 8 victorii, 7 remize și 14 înfrângeri în LaLiga. Echipa a fost eliminată și din Cupa Regelui în șaisprezecimi, în disputa cu Deportivo Alavés.

Sevilla a marcat 43 de goluri și a primit 52, având în prezent cea mai vulnerabilă defensivă din campionat.

După ultima etapă, echipa se află la doar trei puncte de zona retrogradării, ocupată de RCD Mallorca.

În acest context, conducerea clubului a decis schimbarea antrenorului, profitând de pauza competițională pentru a permite noului tehnician să pregătească următorul meci important, finala cu Real Oviedo, programată pe 5 aprilie.

Almeyda este al optulea antrenor al Sevillei în ultimii patru ani.

Anterior lui Almeyda, pe banca echipei au fost antrenorii Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta și Joaquín Caparrós.