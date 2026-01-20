Prima pagină » Sport » FCSB l-a prezentat oficial pe mijlocașul Ofri Arad, noul transfer al campioanei României

FCSB l-a prezentat oficial pe mijlocașul Ofri Arad, noul transfer al campioanei României

FCSB a anunțat oficial transferul mijlocașului Ofri Arad (27 de ani), marți, jucătorul israelian semnând un contract cu campioana României după ce a trecut vizita medicală.
sursă foto: FCSB
Petre Apostol
20 ian. 2026, 11:54, Sport

Internațional israelian, Ofri Arad are în palmares trei titluri de campion al Israelului cu Maccabi Haifa. Mai are în palmares și două titluri ale Kazahstanului obținute cu Kairat Almaty.

La FCSB, mijlocașul va purta tricoul cu numărul 15 și se va alătura imediat pregătirilor alături de noii săi colegi.

„Bine ai venit, Ofri! Cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, au transmis marți reprezentanții campioanei României.

Fotbalistul, ultima dată la Kairat Almaty, a ajuns liber de contract la București. Poate fi soluția pentru a acoperi plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain.

În lotul FCSB mai evoluează trei mijlocași centrali: Mihai Lixandru, Baba Alhassan și Vlad Chiricheș.

În actuala stagiune, mijlocașul a marcat în Liga Campionilor pe celebrul stadion „Giuseppe Meazza”, în meciul Kairat Almaty – Inter Milano (2-1).

Ofri Arad are 10 selecții pentru naționala Israelului și este cotat la 1,2 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.

