FIFA, reclamată la Comisia Europeană pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026

Plângerea depusă la Bruxelles susține că FIFA deține un monopol complet asupra vânzării biletelor pentru Cupa Mondială. Federația ar folosi această poziție pentru a impune prețuri excesive și condiții dezavantajoase pentru fani. Organizațiile reclamante invocă încălcarea articolului 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, care interzice abuzul de poziție dominantă pe piață, mai arată Politico.

Potrivit reprezentanților Euroconsumers, sistemul actual de vânzare a biletelor permite creșterea prețurilor prin mecanisme de tip „pricing dinamic”. În același timp, informațiile despre locurile și categoriile de bilete sunt insuficiente.

Prețuri ridicate și lipsă de transparență

Reclamanții susțin că multe dintre biletele promovate inițial la prețuri accesibile sunt în realitate extrem de limitate. Din acest motiv, majoritatea suporterilor ajung să plătească mult mai mult. De exemplu, biletele pentru finala Cupei Mondiale 2026 ar porni de la peste 4.000 de dolari, potrivit datelor incluse în plângere. În plus, fanii pot fi obligați să plătească taxe suplimentare la revânzarea biletelor. Iar astfel se poate ajunge chiar și la aproximativ 15% din prețul acestora.

Organizațiile mai acuză FIFA că utilizează așa-numitele „dark patterns”. Sunt tehnici de design online menite să creeze o presiune artificială asupra cumpărătorilor. Practic forțează utilizatorul să ia rapid o decizie de achiziție.

Presiune tot mai mare asupra FIFA la Bruxelles

Plângerea vine într-un moment în care FIFA se confruntă deja cu presiuni din partea instituțiilor europene. Comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, a atras recent atenția asupra problemelor de securitate pentru suporterii care vor călători la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic. Acesta a menționat inclusiv riscurile generate de tensiunile geopolitice, în special în contextul conflictului din Iran.

Euroconsumers și Football Supporters Europe solicită Comisiei Europene să intervină pentru a impune mai multă transparență în procesul de vânzare a biletelor. De asemenea, pentru a limita creșterile excesive de preț. Organizațiile cer inclusiv introducerea unor plafoane pentru prețuri și adoptarea unor măsuri rapide, argumentând că efectele asupra fanilor nu vor mai putea fi corectate după disputarea meciurilor.