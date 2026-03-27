Iranul interzice echipelor sale sportive să călătorească în țări considerate ostile

Interdicția anunțată de Ministerul Sportului din Iran la Teheran nu a menționat Cupa Mondială de Fotbal, care începe pe 11 iunie în Statele Unite, Canada și Mexic, potrivit AP.

Declarația ministerului a evidențiat meciul dintre Tractor și Shabab Al Ahli din Dubai, care urma să se joace în Arabia Saudită. Este un meci din playoff-ul Ligii Campionilor Asiei Elite.

„Prezența echipelor naționale și de club în țări considerate ostile și care nu pot asigura securitatea sportivilor și membrilor echipelor iranieni este interzisă până la o nouă notificare”, se arată în comunicat.

Războiul din Iran a avut un impact asupra regiunii, aproape fiecare țară din Orientul Mijlociu suferind pagube din cauza loviturilor cu rachete și a atacurilor cu drone.

Meciul de playoff al lui Tractor din Arabia Saudită a fost rezultatul tragerii la sorți de miercuri a Confederației Asiatice de Fotbal pentru stabilirea perechilor din sferturile de finală, la o zi după ce s-a anunțat că playoff-urile din zona de vest, amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, au fost reprogramate pentru 13-14 aprilie la Djeddah .

Orașul saudit este, de asemenea, programat să găzduiască sferturile de finală, semifinalele și finala turneului în perioada 16-25 aprilie, organizatorii stabilind datele și sperând la pace în regiune.

Iranul negociază cu FIFA mutarea meciurilor de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic

Ministerul iranian a adăugat că federația și cluburile de fotbal „vor fi responsabile pentru notificarea Confederației Asiatice de Fotbal cu privire la această problemă în vederea relocării meciurilor”.

Ambasadorul iranian la Mexico City a declarat că țara negociază cu FIFA mutarea celor trei meciuri din faza grupelor Iranului din Statele Unite în Mexic, după ce președintele american Donald Trump a descurajat echipa să participe la turneul la care participă 48 de națiuni, invocând motive de siguranță.

Săptămâna trecută însă, președintele FIFA, Gianni Infantino, a înfrânat și mai mult încercările Iranului de a muta meciurile de la Cupa Mondială, declarând că forul de conducere al fotbalului mondial dorește ca turneul „să aibă loc conform programului”.

Guvernul iranian și oficialii echipei de fotbal au declarat că nu vor să boicoteze Cupa Mondială, dar că nu este posibil ca echipa națională să vină în SUA din cauza atacurilor militare asupra țării de către Israel și SUA începând cu 28 februarie.