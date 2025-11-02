Istvan Kovacs va arbitra Liverpool – Real Madrid în Liga Campionilor

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Liverpool și Real Madrid, programat marți, 4 noiembrie, de la 22:00, pe Anfield.

După primele 3 runde, Real Madrid este pe locul 5, cu 9 puncte, în timp ce Liverpool se află pe 10, cu două victorii (6 puncte), conform frf.

Din brigadă mai fac parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și al patrulea oficial Marcel Bîrsan. În camera VAR vor fi Bastian Dankert (Germania) și Fedayi San (Elveția).

În actualul sezon al Ligii Campionilor, Kovacs a mai condus două jocuri: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie) și Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie).