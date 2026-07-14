LIVE TEXT Franța – Spania 0-2, în semifinalele CM 2026. Furia Roja în drum spre finala CM 2026, Franța lui Mbappé este în corzi

Partida se dispută pe Dallas Stadium din Arlington, Texas, și este arbitrată de Iván Barton, din El Salvador. Câștigătoarea va întâlni în finală echipa care se califică din semifinala Anglia – Argentina.

LIVE Franța – Spania 0-2

A marcat: Oyarzabal, min. 22 – penalty, Pedro Porro, min 58

Minutul 62 GOL anulat Spania! Lamine Yamal marchează golul de 3-0, dar imediat de la margine este ridicat fanionul și reușita este anulată.

Min. 58: GOOOL Spania! Pedro Porro face 2-0

Spania se desprinde. Pedro Porro finalizează superb o combinație spectaculoasă cu Dani Olmo și îl învinge pe Maignan. Ibericii fac un pas uriaș spre finala Cupei Mondiale: Franța – Spania 0-2.

Min. 55: Barcola ratează șansa egalării

Bradley Barcola pătrunde în careul Spaniei și încearcă să înainteze cu mingea la picior spre poartă, însă își face balonul prea lung. Unai Simón iese la timp și reține fără emoții. Încă o acțiune promițătoare irosită de francezi.

Min. 52: Oyarzabal caută „dubla”

Marcatorul singurului gol de până acum primește mingea la marginea careului și încearcă o nouă finalizare. Șutul lui Mikel Oyarzabal trece însă mult peste poarta apărată de Maignan.

Min. 51: Yamal, blocat din unghi

Lamine Yamal încearcă să surprindă dintr-un unghi dificil, dar este blocat de defensiva Franței. Faza este oprită imediat, după ce arbitrul asistent ridică fanionul pentru un ofsaid evident al starului Barcelonei.

Min. 46: A început repriza secundă

Meciul de la Dallas se reia de la scorul de 1-0 pentru Spania, aflată la 45 de minute de calificarea în finala Cupei Mondiale 2026.

Didier Deschamps face o schimbare la pauză: Manu Koné intră în locul lui Adrien Rabiot, avertizat cu cartonaș galben în prima repriză.

UPDATE A început a doua repriză. Franța caută egalarea

Pauză! Franța – Spania 0-1

Spania intră în avantaj la vestiare după o repriză în care a controlat posesia și a reușit să blocheze principalele arme ofensive ale Franței. Mbappé, Dembélé și Olise nu au găsit spațiile necesare în fața defensivei conduse de Laporte și Pau Cubarsí.

Franța, aflată pentru prima dată în dezavantaj la această ediție a Cupei Mondiale, nu a trimis niciun șut pe spațiul porții în prima parte. Spania a circulat mai bine mingea și a fost aproape de 2-0 după o eroare comisă de Maignan la construcție.

Min. 45+2: Ultima încercare a Franței înaintea pauzei

Francezii încearcă să avanseze cu mai mulți jucători, dar Spania închide culoarele spre Mbappé. Atacantul lui Real Madrid este obligat să coboare pentru a primi mingea, departe de poarta lui Unai Simón.

Min. 42: Unai Simón iese perfect în fața lui Mbappé

Mbappé încearcă să plece în viteză pe un culoar central, însă portarul Spaniei anticipează faza și intervine în afara careului. Francezii nu reușesc să transforme tranzițiile rapide în ocazii clare.

Min. 38: Spania, aproape de golul al doilea

Maignan greșește o pasă la ieșirea din apărare, iar Alex Baena recuperează imediat. Dani Olmo îl deschide spectaculos pe Yamal, care pasează în centru pentru Fabián Ruiz. Șutul mijlocașului este deviat în afara terenului.

Min. 36: Barcola trage peste poartă

Bradley Barcola pătrunde din partea stângă și finalizează de la marginea careului, dar mingea trece mult peste transversală. Lucas Digne urcase în bandă și putea reprezenta o soluție mai bună pentru continuarea atacului.

Min. 35: Baena scapă spre poarta Franței

O degajare lungă a lui Unai Simón destabilizează apărarea franceză. Alex Baena apare în spatele lui Upamecano, însă finalizarea sa este imprecisă. Faza este oprită ulterior și pentru ofsaid.

Min. 31: Cartonaș galben pentru Cucurella

Marc Cucurella îl lovește de două ori în aceeași fază pe Michael Olise și primește cartonașul galben. Lovitura liberă executată de Dembélé ajunge fără probleme în brațele lui Unai Simón.

Min. 30: Saliba nu mai poate continua

Lovitură importantă pentru Didier Deschamps. William Saliba părăsește terenul din cauza unor probleme la spate și este înlocuit cu Maxence Lacroix.

Fundașul lui Arsenal avusese probleme medicale în zona spatelui și înaintea turneului final. Saliba a indicat către spate înainte de a se așeza pe gazon și de a solicita schimbarea.

Min. 24: Pauză de hidratare

Didier Deschamps profită de întrerupere pentru a discuta cu jucătorii săi. Franța este condusă pentru prima dată la Cupa Mondială 2026 și pare afectată de golul primit.

Min. 22: GOOOL Spania! Oyarzabal transformă penalty-ul

Mikel Oyarzabal execută puternic, în partea dreaptă a porții. Maignan ghicește direcția, dar nu poate interveni. Spania deschide scorul în semifinala de la Dallas: Franța – Spania 0-1.

Min. 21: Penalty pentru Spania!

Lucas Digne încearcă să degajeze mingea din propriul careu, dar Lamine Yamal apare în fața fundașului francez și este lovit. Arbitrul Iván Barton indică imediat punctul cu var.

Francezii cer o intervenție a sistemului VAR, susținând că mingea l-ar fi atins pe Yamal în zona brațului, însă decizia rămâne neschimbată.

La 19 ani și o zi, Yamal devine al treilea cel mai tânăr fotbalist, începând din 1966, care obține un penalty la un meci de Cupă Mondială, după Michael Owen și Dmitri Sîciov.

Min. 15: Franța nu găsește drumul spre poartă

Dembélé încearcă să-l lanseze pe Mbappé, dar Laporte și Cubarsí se repliază excelent. Spania nu îi permite căpitanului Franței să atace spațiul din spatele defensivei.

Min. 11: Lovitură liberă pentru Spania

Adrien Rabiot îl oprește neregulamentar pe Lamine Yamal în apropierea careului. Alex Baena execută în zid, iar mingea revenită este trimisă din nou în careul francez.

Min. 6: Prima tentativă a Franței

Rabiot șutează de la distanță după o lovitură de colț, dar mingea este blocată. Franța încearcă să atace direct, în timp ce Spania construiește răbdător prin Rodri și Fabián Ruiz.

Min. 1: A început semifinala Franța – Spania

Spania are primele momente de posesie. Cucurella urcă imediat în jumătatea adversă, iar Lamine Yamal încearcă să producă superioritate în duelurile cu Lucas Digne.

Echipele de start

Franța, 4-2-3-1: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba (Lacroix, min. 30), Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Rezerve: Risser, Samba, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Kanté, Zaïre-Emery, Manu Koné, Akliouche, Cherki, Doué, Mateta, Marcus Thuram.

Selecționer: Didier Deschamps.

Spania, 4-2-3-1: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Oyarzabal.

Rezerve: David Raya, Joan García, Marcos Llorente, Pubill, Eric García, Grimaldo, Gavi, Pedri, Zubimendi, Mikel Merino, Yeremy Pino, Nico Williams, Borja Iglesias, Ferran Torres, Víctor Muñoz.

Selecționer: Luis de la Fuente.

Mbappé luptă pentru Gheata de Aur

Kylian Mbappé a început partida cu opt goluri marcate la Cupa Mondială 2026, fiind la egalitate cu Lionel Messi în fruntea clasamentului marcatorilor. Căpitanul Franței a fost incert din cauza unei ușoare accidentări la glezna dreaptă, suferită în sfertul de finală câștigat cu 2-0 împotriva Marocului.

Franța încearcă să ajungă în a treia sa finală mondială consecutivă, după titlul cucerit în 2018 și finala pierdută în 2022. Spania, campioana europeană en-titre, caută prima calificare într-o finală de Cupă Mondială după triumful din 2010.