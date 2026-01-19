Mbappé, despre plecarea lui Xabi Alonso: „Să spui că a eșuat la Real Madrid nu este adevărat”

Atacantul francez a declarat că plecarea lui Xabi Alonso a venit înainte ca obiectivele majore să fie decise și a subliniat că fostul antrenor va avea un viitor important în carieră.

„Să spui că Xabi Alonso nu a reușit la Real Madrid nu este adevărat. A plecat înainte să se decidă titlurile. Va fi un antrenor foarte mare”, a spus Mbappé.

Starul madrilenilor a confirmat că a vorbit cu Xabi Alonso în ziua în care a fost anunțată despărțirea.

„Am vorbit cu el când s-a întâmplat. Am vrut să-l susțin, pentru că nu e niciodată ușor. Dacă a fost corect sau nu, nu este responsabilitatea mea. Așa este viața în fotbalul de nivel înalt”, a explicat Mbappé.

Francezul a admis că în interiorul clubului au existat probleme, dar a evitat să ofere detalii.

„Nu o să fac pe prostul, e clar că s-au întâmplat lucruri. Este viața unui club mare. Se spun multe lucruri care nu sunt adevărate, nu e bine, dar le acceptăm”, a precizat el.

Mbappé a adăugat că, după schimbarea de pe banca tehnică, echipa trebuie să se concentreze pe prezent.

„Acum avem un nou antrenor, aflat la primul său post la nivel profesionist, și trebuie să-l ajutăm. Vom da totul ca lucrurile să meargă bine”, a concluzionat atacantul Realului.

Mbappé a vorbit și despre fluierăturile fanilor de pe Santiago Bernabéu, apărute la meciul cu Levante din campionat.

„Îi înțeleg pe suporteri. Când eram tânăr și nu eram mulțumit, fluieram și eu. Este singurul mod prin care suporterii își exprimă sentimentele. Nu jucăm bine, iar ei reacționează. Singurul lucru care nu-mi place este când se fluieră un singur jucător. Dacă se fluieră, trebuie fluierată toată echipa, pentru că este vina tuturor”, a spus Mbappé.

Real Madrid va juca marți seară, de la ora 22:00, cu AS Monaco, în etapa a șaptea a fazei ligii din UEFA Champions League.