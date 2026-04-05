Rapid, învinsă de U Cluj în Giulești după dubla lui Mendy. Ardelenii sunt lideri în Superliga României la fotbal

Rapid a deschis scorul în minutul 20, prin Cătălin Vulturar, care a finalizat din careu după o acțiune foarte bună a lui Claudiu Petrila în flancul stâng. A fost 1-0 la pauză pentru bucureșteni.

În repriza a doua, oaspeții au întors rezultatul prin ”dubla” francezului Oucasse Mendy.

Atacantul Universității Cluj a egalat în minutul 66, după o pasă primită în careu de la Mikanovic, iar în minutul 83 a adus victoria cu o lovitură de cap plasată la vinclu, în urma unei centrări excelente trimise de Stanojev.

Cum arată clasamentul Superligii în acest moment

Echipa antrenată de italianul Cristiano Bergodi a strâns până în acest moment 36 de puncte și s-a distanțat în clasament față de echipa de pe locul 2, ”Universitatea” Craiova (33 de puncte, dar un meci mai puțin disputat), în timp ce Rapid se află pe locul al treilea, cu 31 de puncte.

”U” și Universitatea Craiova se vor duela în etapa următoare (a patra din play-off), pe 13 aprilie, la Cluj.