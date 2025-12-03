Prima pagină » Sport » România 16 – 18 Ungaria, LIVE TEXT. „Finală” pentru sferturi în grupa principală I la Mondialul de handbal feminin 2025

România 16 – 18 Ungaria, LIVE TEXT. „Finală” pentru sferturi în grupa principală I la Mondialul de handbal feminin 2025

Ungaria - România, în grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin, este programat astăzi, miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00 (18:00 local, ora Olandei). Meciul se joacă la Rotterdam Ahoy și va fi disponibil în format LIVE TEXT pe Mediafax, iar la TV va fi transmis pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
Meciul dintre Danemarca si Romania, din etapa a treia a Grupei A a Campionatului Mondial de handbal feminin, disputat la Ahoy Arena din Rotterdam, Tarile de Jos, luni, 1 decembrie 2025. In imagine: Sorina Grozav. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
03 dec. 2025, 18:59, Sport

România evoluează în grupa principală I, alături de Danemarca, Ungaria, Elveția, Senegal și Japonia. În această fază, „tricolorele” păstrează punctele obținute cu Danemarca și Japonia și joacă doar cu Ungaria, Elveția și Senegal. Înaintea partidei de azi, România are 2 puncte, în timp ce Ungaria și Danemarca conduc grupa, cu câte 4 puncte, astfel că duelul direct dintre vecinele de la vest are, practic, miză de „finală” pentru calificarea în sferturile de finală.

Pauză. Ungaria- România. 18-16. Meciul poate fi întors în a doua repriză

Top marcator: Sorina Maria Grozav a marcat de 6 ori. Pentru maghiare a marcat Katrin Gitta Klujber de 5 ori

Minutul 29. Moment rar în handbal. Triplă eliminare pentru Ungaria. România reduce diferența. Scor: 17-15

Minutul 26. O serie de ratari a tricolorelor și o eliminare duc diferența din nou la +4. Scor 16-12

Minutul 23. Ungaria 14-12 România. Înscriem cu o recuperare rapidă

Minutul 22. Ungaria 13-11 România

Minutul 21. Ungaria 13-10 România. Eliminare în echipa maghiară și 7 metri trasformat de Sorina Grozav

Minutul 20. Sorina Grozav reduce la minus 4 diferența

Minutul 19. Scor Ungaria 13-8 România. Atacul nu funționează, dar paradele Iuliei Dumanska țin încă selecționata noastră la o diferență acceptabilă

Minutul 15. Primul time-out din meci cerut de selecționerul nostru Scor 10-5

Minutul 13. Ungaria se desprinde pe tabelă. România are probleme în atac. Scor 9-5

Minutul 10 Ungaria 7-5 România.

Minutul 7. Prima eliminare de 2 minute vine pentru România.

Minutul 6. Ungaria se desprinde la 2 goluri, Scor: 4-2

Minutul 3. 7 metri trasformat de Sorina Grozav. Ungaria 1-1 România

Minutul 2. Maghiarele deschid scorul. Ungaria 1-0 România

Minutul 1. Ungaria are primul atac

Clasament

1. Danemarca 4 puncte – 75-50

2. Ungaria 4 puncte – 58-42

3. România 2 puncte 62-66

4. Elveția 2 71-83

5. Japonia 2 73-88

6. Senegal 0 41-51

Campionatul Mondial 2025 este găzduit de Germania și Țările de Jos, între 26 noiembrie și 14 decembrie, Rotterdam Ahoy fiind una dintre principalele arene ale competiției.

