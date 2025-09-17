Selecționerul naționalei de handbal: La Euro 2026, România va arăta ca o echipă puternică

„Această națională are potențial, dar nicio echipă nu poate fi formată peste noapte. Suntem într-un proces de schimb de generații și ne dorim ca echipa să devină competitivă într-un timp cât mai scurt. Cred eu că, la Campionatul European din 2026, România va arăta ca o echipă puternică și omogenă”, a declarat Florentin Pera, într-o conferință de presă organizată la Oradea, înaintea meciurilor amicale programate cu Franța, campioana mondială en-titre și vicecampioana olimpică de la Paris.

„Meciurile cu Franța sunt foarte importante pentru pregătirea noastră. Este esențial să ne testăm împotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din lume. Dubla reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a integra jucătoarele tinere și de a le oferi tuturor șansa de a intra în joc”, a mai spus Pera.

Partidele amicale cu Franța sunt programate joi, ora 18:00, și sâmbătă, ora 15:00, în Sala Polivalentă din Oradea.