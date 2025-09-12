Slimani, noul atacant al CFR Cluj: Am venit să înscriu goluri și să îi ajut pe tineri să crească

„Sunt foarte fericit să fiu aici, la club mare din România. Abia aștept să încep, să conduc echipa și să întâlnesc fanii. Vreau să marchez cât mai multe goluri și să ajut echipa să își atingă obiectivele”, a spus Slimani, într-un interviu publicat de CFR Cluj.

Atacantul de 36 de ani a vorbit și despre rolul său de lider în vestiar: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari, de la Mahrez la Fabregas, și am învățat ce înseamnă disciplina și mentalitatea de campion. La Cluj, vreau să le transmit aceste lucruri tinerilor. Pot să îi ajut să progreseze zi de zi”.

Întrebat despre primele impresii de la Cluj, Slimani s-a declarat încântat de infrastructură și de oraș: „Am găsit un club bine organizat, iar Clujul e un oraș în care ai multe lucruri de făcut. Totul m-a făcut să mă simt bine încă de la început”.

„Avem un sezon lung, cu multe meciuri, iar noi vom face tot ce putem pentru a-i face fericiți pe suporteri”, a încheiat atacantul.