Stjepan Tomas debutează pe banca Oțelului Galați în ultima partidă a etapei a doua din play-out

Meciul Unirea Slobozia-Oțelul Galați este programat luni, de la ora 20.30.

O singură victorie au ialomițenii în acest an: în 7 februarie 2026, Unirea – Farul Constanța 2-1 În rest au mai înregistrat o remiză (0-0 cu FC Argeș) și opt înfrângeri (șase la limită).

Gălățenii au doar un succes în precedentele opt etape, în 14 februarie 2026, Metaloglobus – Oțelul 0-1, în rest mai au două rezultate de egalitate și cinci partide pierdute, scrie LPF în avancronica meciului.

Liga amintește de debutul lui Stjepan Tomas pe banca gălățenilor, croatul fiind cel de-al 47-lea antrenor străin care activează în SuperLigă după 1989.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de cinci ori, de trei ori s-au impus gălățenii, un joc a fost câștigat de ialomițeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

În etapa a doua a play-out-ului s-au înregistrat următoarele rezultate:

FCSB-UTA 1-0

Metaloglobus-FC Petrolul 1-0

Csikszereda-Farul 1-1

Hermannstadt-Botoșani 3-0.