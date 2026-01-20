Universitatea Cluj anunță transferul atacantului francez Oucasse Mendy

Oucasse Mendy, care deține și cetățenie senegaleză, și-a început cariera la grupele de juniori ale Olympique de Marseille, echipa orașului său natal.

Ulterior, a evoluat la Montpellier, unde a jucat pentru echipa U19 și pentru formația secundă, strângând 20 de prezențe în liga a patra franceză, cu două goluri.

Pe 30 ianuarie 2021, el a fost inclus în lotul primei echipe a lui Montpellier la un meci de Ligue 1 împotriva lui Lens (1-2), dar nu a fost utilizat de antrenorul Michel der Zakarian.

În a doua parte a sezonului 2021-2022, Mendy a jucat pentru Marignane, după care, în vara lui 2023, a semnat cu FC Martigues în liga a treia franceză.

În sezonul următor, a contribuit la promovarea echipei în Ligue 2, adunând 29 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă în primul sezon la nivelul ligii secunde.

Performanțele sale au atras atenția celor de la RAAL La Louviere, unde Mendy a jucat în 17 partide în prima parte a acestei stagiuni, marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

Oucasse Mendy este fratele lui Antoine Mendy, jucător care evoluează în prima ligă franceză, la Nice, component al naționalei din Senegal, care a câștigat Cupa Africii, duminică.