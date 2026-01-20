UTA Arad prelungește contractul cu mijlocașul Denis Hrezdac până în 2028

Denis Hrezdac este unul dintre produsele academiei UTA și un jucător format integral în cadrul clubului.

Fotbalistul a debutat în Liga 2 la doar 17 ani, pe 20 octombrie 2018, într-un meci disputat împotriva formației Energeticianul.

Ulterior, a evoluat constant în eșalonul secund și a făcut parte din lotul care a obținut promovarea în prima ligă a fotbalului românesc.

După o perioadă dificilă marcată de o accidentare de lungă durată, Denis Hrezdac a revenit pe teren în Superligă pe 2 aprilie 2022, în partida disputată de UTA împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș.

De atunci, mijlocașul a continuat să fie o opțiune pentru stafful tehnic al arădenilor.

În total, Hrezdac a adunat 79 de meciuri oficiale pentru prima echipă a UTA, reușind un gol și o pasă decisivă.

„UTA înseamnă acasă pentru mine! Aici simt că aparțin și că pot evolua în fiecare zi. Sunt fericit să continui și pregătit pentru noi momente împreună cu voi. Voi da totul pentru culorile acestui club și pentru suporteri”, a transmis mijlocașul la semnare noului contract, potrivit clubului arădean.