Atac rusesc cu drone asupra portului Ismail. O navă sub pavilion panamez a fost avariată

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Ucrainei, Oleksiy Kuleba, printr-un mesaj publicat pe Telegram, citat de agenția de presă Reuters.

Kuleba a spus că atacurile rusești au vizat teritoriul portului, țintind elemente critice de infrastructură și echipamente logistice. În plus, oficialul de la Kiev a precizat că, în ciuda atacului, nu au fost înregistrate victime, iar funcționarea infrastructurii critice din port rămâne stabilă.

„În această noapte, Rusia a atacat instalațiile de infrastructură maritimă din Ismail cu drone. Au fost înregistrate mai multe lovituri pe teritoriul portului. Cel mai important, nu au existat victime. Unele elemente de infrastructură și echipamente au fost avariate, precum și o navă sub pavilion panamez. În urma uneia dintre lovituri, a izbucnit un incendiu, care a fost stins prompt. În ciuda celui mai recent atac, funcționarea instalației de infrastructură critică rămâne stabilă”, se arată în mesajul oficialului.

Atacul asupra portului ucrainean a generat o reacție și din partea statului român. Ministerul Apărării a ridicat de la sol două avioane F-16 și a mobilizat apărare antiaeriană, iar ISU a emis un mesaj RO-Alert pentru județul Tulcea.