Avertisment MApN după incidentul din Galați: mesajele RO-ALERT nu sunt o glumă

Reprezentanții Ministerului Apărării spun că au primit numeroase semnale, inclusiv din partea operatorilor economici, potrivit cărora alertele deranjează populația și turiștii. Oficialii avertizează însă că ignorarea acestor mesaje poate avea consecințe grave, mai ales în contextul incidentelor recente.

„Vreau să fac o precizare și să transmit un mesaj pentru populație. Am primit foarte multe semnale din partea populației, inclusiv a operatorilor economici din mai multe zone, că mesajele RO-ALERT deranjează atât populația, cât și turiștii din zonă.

Nu vă spun faptul că citeam anumite comentarii la postări în timp ce mă deplasam către această conferință de presă, prin care anumite persoane, care inițial au spus că nu mai iau în considerare mesajele RO-ALERT, au spus ulterior că a fost o greșeală, că nu le mai luau în considerare și că, într-adevăr, și-au dovedit, dacă îmi permiteți să spun așa, utilitatea.

Tragem un semnal public de alarmă că aceste mesaje nu sunt o glumă. Dacă nu se întâmplă nimic, ne bucurăm că nu se întâmplă. Mesajele pe care le transmitem sunt pentru protecția cetățenilor și nimeni nu se joacă în acest sistem.

De asemenea, îi rugăm pe cei care și-au dezactivat această opțiune din dispozitivele mobile să aibă în vedere activarea acesteia, pentru că întregul sistem RO-ALERT vine în sprijinul cetățenilor.”