Ciprian Ciucu, despre măsurile pentru reducerea poluării în București: ”În Sectorul 6 am făcut asta și funcționează”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a vorbit joi seară, în cadrul emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, despre principalele cauze ale poluării din București și despre soluțiile pe care le are în vedere.

„Trebuie să identifici sursele de poluare. Ele sunt știute în mare: traficul, șantierele, Elcenul, care funcționează cu tehnologii din anii 60-80 și salubritatea. Atâta timp cât se parchează la bordură, inclusiv în centru, și nu se ridică mașinile, nu ai cum să cureți praful”, a explicat Ciucu.

Întrebat dacă intenționează să ridice mașinile, acesta a spus că își dorește implementarea unui sistem prin care, o dată pe săptămână, străzile să fie eliberate pentru curățenie.

„O dată pe săptămână, joia de la ora 10 la ora 12, nu parchezi acolo. Nu poți să mături pe sub fiecare mașină. În Sectorul 6 am făcut asta și funcționează. Trebuie să învățăm să avem un comportament urban sănătos”, a spus candidatul liberal.

Ciucu a mai adăugat că reducerea poluării în București depinde în mare măsură de schimbarea comportamentului locuitorilor și de investiții în modernizarea infrastructurii energetice și de salubritate.