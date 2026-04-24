UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Camera preliminară nu are ce căuta în Cod. Este o pierdere de vreme inutilă”

„Camera preliminară – o asemenea instituție nu are ce căuta în Cod, e o pierdere de vreme inutilă. (…) Trebuie o selectare foarte atentă. celor care vor să devină magistrați. Acum se intră cu 6, ar trebui cel puțin 8 (…) Din păcate, școala de drept din România este într-o decădere continuă. (…) . După care, în final, după ce reușești să aduci legislația într-o matcă corectă și aduci oamenii sau îi pui în valoare pe cei foarte buni, urmează foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Și cumva trebuie o protecție. Pentru că vă dați seama, în momentul în care muncești, automat deranjezi interlopii, politicieni, patroni de presă. și acolo ar trebui o protecție foarte puternică din partea CSM-ului mai ales, pentru a-și proteja colegii”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM, despre referendumul președintelui Nicușor Dan: „Eu m-am săturat de atâtea exerciții de imagine. Oamenii sunt destul de scârbiți. Șansele să aibă vreun succes sau efect sunt exact zero. Este inutil”

„Eu vă spun opinia mea sinceră. Eu m-am săturat de atâtea exerciții de imagine. Legea pensiilor – putea fi făcută elegant, fără scandal public, fără ură față de magistrați. La fel este și această propunere. Un exercițiu de imagine. Nu va vota nimeni, pentru că nu se poate asigura confidențialitatea. Toate calculatoarele de pe care ai putea să faci un vot, au un IP care este cunoscut de la informaționalul parchetului, până la informaționalul CSM-ului.

Nu poți să asiguri în vreun fel confidențialitate. Iar acum, la acest moment, având în vedere și situația asta cu pensiile și discutata lege a salarizării, care se discută, dar pe noi nu ne întreabă nimeni nimic în ce se întâmplă, și care, în sfârșit, nu este chiar în cea mai bună formă. Oamenii sunt destul de scârbiți, destul de reticenți în a mai participa la asemenea exerciții de imagine. Dacă inițial poate părea o idee, venită de la președintele României, totuși o instituție respectabilă, cel mai votat om. La acest moment, din punctul meu de vedere, șansele ca un asemenea demers să aibă vreun succes sau vreun efect sunt exact zero. Da, mi se pare acum inutil”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Da, cred că este corupție în sistemul judiciar. Numai cine nu vrea nu ia șpagă în sistemul judiciar acum”

„Da, eu cred că este corupție în sistemul judiciar. Vreau să vă spun vorba unui coleg de-al meu, care spune în felul următor: numai cine nu vrea nu ia șpagă în sistemul judiciar acum. (…) Mi s-a părut o vorbă foarte, foarte bună pentru timpurile astea. Numai cine nu vrea nu ia șpagă, pentru că nu te mai poate prinde nimeni. Și aici se vede caracterul omului. Dacă ești un om corect, refuzi provocările. Dacă nu, poți să ai apartamente în Dubai, poți să ai o grămadă de alte facilități. (…) Ne întoarcem la anchetarea magistraților în funcție de fapta săvârșită, nu în funcție de persoană, astfel încât dacă ai săvârșit un act de corupție, ești anchetat de DNA. Dacă ai traficat droguri, ești anchetat de DIICOT. Dacă ai condus băut, ești anchetat de un parchet clasic. Că orice alt cetățean, fără privilegii. Și atunci, vă garantez eu că lucrurile se schimbă. (…) Mai veniseră unii cu DNA-ul pădurilor și cu tot felul de alte avioane. (…) Nu poți să pretinzi ca magistrat că ești deținător al adevărului absolut. Nu poți să pretinzi doar privilegii. Trebuie să-ți asumi că într-o zi, într-o noapte te vei trezi și dacă dai în tavan, pică microfonul în cap. Trebuie să ne asumăm chestiunea asta, pentru că este o chestiune care vine odată cu profesia. (…) DNA-ul, din punctul meu de vedere, este o structură de elită și are maturitatea și are și oamenii care să facă asemenea anchete. (…) Dar activitatea profesională a domnului Cerbu îl recomandă”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Sunt liste cu protestatari din magistratură care sunt scoase și folosite. Rămân undeva la Inspecție. Acesta este un adevăr”

„După cum v-am spus, început în 2018, toate listele pe care magistrați au avut curajul să le semneze pentru susținerea statului de drept, pentru susținerea lui domnului Beșu, Moroșanu, toate aceste liste rămân undeva la Inspecție. Și la un moment dat, dacă consideră necesar, ele sunt scoase și folosite. Acesta e un adevăr.

Evident că nu pot să-l dovedesc, că nu am acces la inspecție să caut acele liste, dar colegii și procurori și judecători s-au lovit în decursul timpului, din cauza activismului care a dat dovadă, de anumite rezerve din partea fie la promovări, fie la numele în funcție de conducere, fie la transferuri. Sunt niște liste da (n.r. negre) care au rămas pentru că noi am avut curajul să semnăm anumite acte de protest și cei împotriva cărora le-am semnat nu ne-au uitat. (…) Eu eram prim procuror la Parchetul Tribunalului Brașov. Nu m-am ieșit eu pentru că sunt un mare scandalagiu. Am ieșit sub presiunea colegilor. Pentru că mă trezeam dimineața cu colegii în birou și cu care spuneau: ai văzut ce s-a mai întâmplat? Ce vrem să facem noi de aici? Suntem niște nimeni. Haideți să ne vedem de dosarele noastre. Și oamenii spuneau, dacă rămânem să ne vedem de dosarele noastre, ne vor face praf dosarele cu modificările legislative. Și așa era. Asta și-a întâmplat în final. Noi am fost un pic naivi, crezând că dacă ieșim public și atragem atenția societății, cumva politicienii vor da înapoi și vor spune bine, hai că vom merge la pușcărie ca să nu distrugem statul de drept. Nu, au fost exact invers. Au distrus statul de drept ca să nu meargă la pușcărie. Și acesta a fost motivul ieșirii. (…) Ăla a fost singurul moment în care este sistemul judiciar a arătat că e independent. Dar de atunci încoace plătim cu toții pagubele pe care le-am produs”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „După Recorder, nu s-a întâmplat nimic”

„Nu, (n.r. Recorder n-a schimbat ceva). Doar că acei judecători care au avut curajul să iasă public au avut sesizări la inspecție. (…) În realitate nu s-a întâmplat nimic, tocmai pentru că la momentul de față legislația este în așa fel concepută încât o voce separată, un avertizor de integritate nu are nicio influență asupra modului și asupra cursului justiției. (…)”

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Este vina conducerii Inspecției Judiciare care a îngropat controlul, după documentarul Recorder”

„Eu am fost foarte plăcut, impresionat de faptul că mai există încă curaj rândul judecătorilor. Foarte plăcut, impresionant. (…) Însă știu că ulterior, la anul 2018, În zona asta a judecătorilor, nu a procurorilor, curajul a devenit o raritate. Eu am fost invitat, cred că Daniel Horodniceanu nu mi-a făcut conexiunea cu oamenii ăștia de la Recorder, eu nu-i cunoșteam. (…) Am discutat niște chestiuni care, după cum ați văzut, nu erau ceva exagerat sau ceva care să iasă în afară cadrul deontologic. După care, văzând documentarul, am fost plăcut impresionat de faptul că există curaj. Au existat și colegi procurori, totuși au fost cu identitatea protejată, care au făcut niște afirmații, pe care noi am vrut să le verificăm prin intermediul Inspecției și la care Inspecția a refuzat să facă aceste verificări pe care noi le-am solicitat și hotărârea noastră este la momentul de față abandonată de inspecția judiciară. Avem un proces pe rol, Inspecția ne-a contestat hotărârea în contencios. (…) Inspectorul șef adjunct a restrâns foarte mult dreptul inspectorului de a verifica acele aspecte, practic le-a anulat. (…) Și nu este vina inspectorilor judiciari, este vina conducerii inspecției care a îngropat acest control, a refuzat să facă un control serios. Și la acest moment avem următoare situație. Ei au contestat în contencios, dar hotărârea noastră nu este suspendată. Dar nu se face niciun control. (…) În cazul ăsta da, conducerea inspecției blochează”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „În general, da, am încredere în Inspecția Judiciară”

„În direcția pentru procuror, am încredere. (…) În general da, am încredere în Inspecția Judiciară. (…) Principala durere pe care o are la acest moment sistemul judiciar este că pentru aceleași salarii unii lucrează de 3-4 ori mai mult decât ceilalți. Deci e valabil și la procurori și la judecători. (…)

Pe prescripție, puterea politică este vinovată de ce a urmat după. (…) Dacă la acel moment s-ar fi creat un curent care se meargă în direcția neaplicării deciziei Curții Constituționale și aplicării directe a legislației europene, probabil că nu s-ar fi ajuns la atâtea achitări sau încetări de procese pe motivarea de prescripție. (…) Nu n-am spus că sunt jucători de vină. Am zis că sistemul ocean în ansamblu a reacționat agresiv împotriva celor care au fost curajoși. (…)”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Procurorul după ce se pronunță hotărârea – o critică”

„Procurorul după ce se pronunță hotărârea – o critică. Dacă îi se pare nelegală sau îi se pare netemeinică. (…) După ce rămâne definitiv o hotărâre, mai ales care are și anumite caractere de interes public, atunci poate fi supusă inclusiv dezbaterii publice. (…) Motiv pentru care trebuie să ieșim din paradigma asta că noi nu recunoaștem.(…) Eu pot să evaluez. ca procuror, dacă faptul că un dosar a stat 4-5 ani pe rolul unei instanțe în camera preliminară este o chestiune exagerată. Dar odată ce a fost constată prescripția, este o hotărâre judecătorească și o respectăm cu toții. (…) Există și situații în care procurorii trimit dosarele, cumva unele dosare, mai ales alea vechi, în buza prescripției. (…)

Sunt și cazuri în care, într-adevăr, sunt trimise cu foarte puțin de timp înainte dosarele. La acele cauze, întrebările ar trebui investigate. Cum s-a ajuns ca un dosar de evaziune sau de corupție să fie trimis cu șase luni, șapte luni înainte de prescripție? Acolo ar fi o problemă și eu recunosc chestiunea asta. (…) Sunt și situații în care, deși dosarul este trimis cu 4-5 ani înainte de termenul prescripției în judecată, el este ținut pe canal preliminar de 3-4 ani și eventual restituit la parchet, astfel încât nu se poate face nimic. Sunt chestiuni care trebuie verificate de inspecția judiciară”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM, despre cazul Panioglu: „Comportamentul doamnei Panioglu a fost la limita bunului simț. Și-a impus autoritatea și bine a făcut”

„Am auzit acea înregistrare. Pe asta chiar am auzit-o. Nu mai știu în ce context. (…) Nu mi se părea că amenință pe nimeni acolo, în înregistrarea pe care am auzit-o eu. E un comportament, zic eu, la limita bunului simț, dar care nu este condamnabil, pentru că ceea ce nu se abordează niciodată este presiunea la care se pusă un judecător, aglomerația de dosare pe care trebuie să o gestioneze, modul în care se comportă anumiți justițiabili și avocați. Ori ca judecător și ca președinte a unui complet nu pot să scap sala din mână. Și eu înțeleg perfect. Modul în care s-a comportat doamna Panioglu în acea înregistrare pe care cred că a dat-o președinta Curții de Apel, colega ei, care a vrut să-i facă un bine, în acea înregistrare mie nu-mi se pare nimic deplasat. (…) Nu poți să pierzi din mână sala de judecată pentru că atunci îți pierzi autoritatea. Din punctul meu de vedere, un complet de judecat sau un judecător care conduce o ședință trebuie să aibă autoritate în sala de judecată. (…) Doamna Panioglu și-a impus autoritatea și bine a făcut. (…)”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM, despre cazul Arafat: „Da, procurorul trebuie să fie imparțial. Nu poți să faci contrabandă cu elicoptere. (…) Am încredere în domnul Strîmbei”

„Ce spuneți dvs, pentru mine e complet necunoscut. N-am nici cea mai mare idee de ce vorbiți. N-am urmărit asemenea știri, nu. Deci chiar nu am intrat în contact cu…(…) Ba da (n.r. procurorul trebuie să fie imparțial și obiectiv când face o anchetă). Trebuie să fie. (…) Ultima parte a discuției cu elicopterul am prins-o și eu (…) Cred că știrea e un pic eronată, nu poți să faci contrabandă cu elicoptere. Contrabanda se face cu produse accizabile, elicopterele nu sunt produse accizabile. (…) Bănuiesc că neplata TVA duce la o chestiune de evaziune fiscală. (…) Eu îl cunosc pe domnul Strîmbei. Am avut ocazia să interacționez cu el. Mi se pare un procuror. Foarte bun, un procuror respectabil. (…) E greu să mă pronunț pe niște date pe care nu le cunosc. (…) Însă ceea ce pot să vă spun într-adevăr este că am avut ocazia să-l cunosc domnul Strîmbei, am avut interacțiuni cu el de multe ori. Mi se pare un bun profesionist. Dacă aș avea de ales, aș avea încredere în domnul Strîmbei”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Eu nu știu pe nimeni dintre colegii mei procurori, despre care pot spune a luat-o razna. DNA n-a avut niciodată achitări de 52,3%. La DNA Brașov bag mâna în foc pentru oricare coleg de-al meu. Domnul Onea și mi se pare un profesionist desăvârșit”

„Eu nu știu pe nimeni dintre colegii mei procurori, despre care pot spune a luat-o razna. (…) De la DNA Brașov, eu bag mâna în foc pentru oricare coleg de-al meu că au fost profesioniști desăvârșiți. Deci la DNA Brașov bag mâna în foc pentru oricare coleg de-al meu pe care-l cunosc. Și cunosc bine pe toți că au fost profesioniști desăvârșiți. (…) DNA n-a avut niciodată achitări de 52,3%. (…) Achitarea este o procedură, este o soluție prevăzută în cod de procedură penală și nu trebuie să ne isterizăm pentru achitări. (…) Eu nu cunosc niciun procuror despre care să spun că a luat-o razna. (…) Domnul Onea și mi se pare un profesionist desăvârșit. (…) Doamna jurnalistă, singurii care se plâng că au fost abuzați de procurori sunt colegii din CSM. În rest, toți judecătorii care cunosc și care își fac treaba de zi cu zi, nu au fost abuzați de procurori. (…) Dar singurii care se plâng și public că au fost abuzuri sunt colegii din CSM”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „N-a fost nicio presiune pe niciun judecător. Doamna jurnalist, eu am avut tehnica în birou. Și nu m-am plâns”

„E altă minciună publică care a fost rostogolită la televiziune și care a devenit un adevăr. Eu o să contest tot timpul asemenea minciuni. N-a fost nicio presiune pe niciun judecător. (…) Doamna jurnalist, eu am avut tehnica în birou. Și nu m-am plâns. Nu m-am plâns. E o procedură care trebuie făcută. (…) Meseria asta de procuror spune că atunci când ai o sesizare și ai o bănuială rezonabilă, trebuie să acționezi. (…)

În principiu, probele, mai ales cele de supraveghere tehnică, se administrează în REM. Din momentul în care nu mai știm, trebuie să-i prezinti suspectului, materialul probatoriu, inclusiv interceptările. (…) De ce era acel volum? Nu cumva avem noi o problemă în magistratură? (…)

Ceea ce pot eu să vă spun este că din punctul meu de vedere ca procuror, ori de câte ori un procuror are o suspiciune că un coleg, fie că e judecător, fie că e procuror, fie că e avocat, desfășoară activități care implică și acte de corupție, trebuie să acționeze cu cea mai mare agresivitate. Este un cancer această corupție în magistratură, iar procurorii sunt primii care trebuie să acționeze. Faptul că pe parcurs sunt anumite măsuri care sunt luate de ordin de supraveghere și din care îți dai seama că de fapt nu s-a întâmplat nimic și denunțătorul era un mincinos sau sesizarea nu s-a concretizat. Asta nu înseamnă că trebuie să ne gândim că respectivul procuror de fapt a vrut să pună presiune. Nu, este o chestiune care vine, e un risc al profesiei căreia trebuie să îi reziști”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Trebuie operate niște modificări radicale în legile Justiției. Accederea la Înalta Curte ca judecător trebuie să fie supusă și unui vot în secția de procurori”

„Eu cred că legile astea trebuie modificate (…) Este necesar să fie operate niște modificări legislative radicale. Adică nu se poate să ții un dosar patru ani pe o cameră preliminară și eventual să-și restitui la procuror după aia. Adică aici e o problemă. Mare. Iar pe legile justiției v-am spus, eu sunt adeptul unui sistem de check and balances foarte strict și aici trebuie gândită o modalitate astfel încât această idee de separație a carierelor care a dus în situația în care ne aflăm acum să fie cenzurată puternic.

Adică, în opinia mea, accederea la Înalta Curte ca judecător trebuie să fie supusă și unui vot, fie în secția de procurori, fie într-o formă hibridă de comisie formată din membrii judecători și membrii procurori, astfel încât procurorii să aibă un cuvânt de spus. (…)

Pentru că procurorul reprezintă interesele societății. Și eu știu că mulți au spus că procurorul reprezintă statul. Nu-i adevărat. Procurorii reprezintă interesul general al societății. Așa scrie în Constituție. Iar noi, ca magistrați, suntem cei mai în măsură să apreciem dacă un judecător își desfășoară activitatea corect și dă hotărâri legale și temeinice. Justiția penală pleacă din stradă de la polițistul care constată infracțiunea, trece pe mâna procurorului care este titular al acțiunii penale și se încheie în sala de judecată. (…) Noi putem reprezenta interesul societății în a aprecia activitatea unui judecător. (…) Un procuror care muncește la un dosar și după aia ajunge în CSM, votat de colegii lui, poate să aprecieze, vizualizând hotărârile date de un judecător, dacă acel judecător are calitățile necesare să dea RIL-uri și HP-uri și hotărârile la Înalta Curte sau nu. Aceasta este una dintre problemele pe care toată lumea evită să le atace. (…) Până la 2017 existau condamnări, existau dosare care se terminau condamnări în termen scurt, nu în 4-5 ani pe carnea preliminară, iar acum le rostogolim la nesfârșit. (…)”

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Nicușor Dan are cunoștințe juridice limitate. A fost oarecum jignitor (…) În cazul premierului Bolojan, și-a asumat răspunderea pe legea pensiilor, dar pe niște modificări serioase nu și-a asumat răspunderea”

„Am fost la Palatul Cotroceni atunci când ne-a convocat domnul Iohannis și a fost o pierdere de vreme. Da, a fost un exercițiu de imagine. (…) Mi-e greu să mă pronunț acum. Ceea ce este surprinzător este faptul că o persoană care este, în sfârșit, are o carieră politică în spate, dar are cunoștințe juridice limitate, zic eu, face niște afirmații de genul că știu mai bine sau mai multe informații. E oarecum jignitor pentru niște oameni care au peste 20 de ani vechime în profesie, unii se apropie 30 de ani chiar dintre colegii mei procurori, să audă că de fapt ei nu prea știu cum stă treaba în sistemul judiciar și că altcineva știe mai bine. (…) Mi se pare că premierul Bolojan a greșit atunci când a antrenat acel val de furie și de ură împotriva magistraților. In corpore. După care a venit cu acel comitet care a dus la postarea aia pe care am citit-o dumneavoastră. (…) Comitetul de la Guvern s-a desfășurat în condiții, zicem noi, rezonabile, dar după ce s-au încheiat discuțiile nu s-a mai întâmplat nimic. Adică nu poți să spui că a fost totuși o activitate serioasă atât timp cât nu s-a concretizat într-o propunere legislativă sau o ordonanță de urgență sau o asumare de răspundere. Adică ne-am asumat răspunderea pe legea pensiilor, dar pe niște modificări serioase care impactează viața fiecărui cetățean, nu ne-am asumat răspunderea”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Dictatura o trăim acum în CSM, unde majoritatea absolută este deținută în secția de judecători”

„Între profesii, eu nu sunt de acord cu acea teoria separației carierilor. (…)Eu sunt de acord că separația carierilor trebuie să fie o chestiune de ordine. Adică „dictatura” o trăim acum în CSM, unde majoritatea absolută e deținută în secția de judecători. Procurorii nu contează la vot în plen. (…)Mecanismul de verificare și control trebuie să fie unul în care ambele profesii să fie implicate cel puțin în mod egal. (…) Când m-am dus pe trepte de curții de apel din București, au fost exact acestea. au fost aceste modificări legislative care se preconizau și care au și fost făcute în ce în urmă și care afectau foarte tare justiția. Nu am ieșit pe trepte pentru pensii. Am ieșit pentru statul de drept”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Măsurile pe care le iau politicienii sunt defavorabile cetățeanului cinstit și sunt pentru hoți (…) Abuzurile justiției, abuzurile procurorilor – o conspirație la modă. Cetățenii votează infractori”

„Deloc nu am încredere în politic. ? De când sunt eu în profesie, în foarte rare ocazii, am putut spune că într-adevăr a existat un politician care a luat măsuri sau a susținut măsurile legislative favorabile cetățeanului cinstit plătitor de taxe și împotriva hoților. Dimpotrivă, măsurile au fost exact invers. (…)

Cred că noi, România ca țară, românii ca popor, suntem încă tributari comunismului. Impresia este că noi trebuie să mergem cu mâna întinsă la politicieni ca să primim ceva. Și dacă nu le satisfacem doleanțele, nu ne vor da nimic. Până acum nu ne-a dat mai nimic. Singurele măsuri adevărate luate au fost atunci când s-a fost problema integrării europene și când forțați fiind de un factor extern am reformat ceva. Eu nu cred că magistratul sau șeful de parchet sau șeful din instanță trebuie să fie prieten cu politicianul pentru a obține ceva. Dimpotrivă, politicianul ar trebui să vină către Justiție și să vadă care sunt problemele și să încerce să aducă un ajutor.

La noi nu este așa, pentru că politicienii și-au dat seama foarte repede că această teorie a conspirației care este acum la modă și care a fost tot timpul în România, cu abuzurile justiției și cu abuzurile procurorilor, le va aduce voturi. Atâta timp cât cetățenii votează infractori, infractorii nu au niciun motiv să vină către parchet și să-i dea o mână de ajutor. Până la urmă aici se joacă. Totul depinde de numărul de voturi. (…) A cerere omului politic o reformă reală în justiție, este o pierdere de timp. (…)

Faptul că românii votează în continuare primari care erau prin pușcărie, când au fost aleși, spune destul de mult despre poporul român. Pe urmare, nici politicei nu sunt entuziasmați să modifice ceva care i-ar putea trage inclusiv pe ei la răspundere penală”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „De la doamna Procuror General Chiriac, aștept multe. Suntem pe vechea organizare sovietică a parchetelor și a instanțelor din România”

„Nu am niciun motiv. Din punctul meu de vedere, cei care au fost numiți cu sau fără avizul CSM, au ocazia acum să dovedească. Să dovedească pe de o parte încrederea care le-am acordat unui, colegilor, iar cei care nu le-am acordat încrederea să dovedească că ne-am înșelat. De la doamna Chiriac, aștept multe. Foarte multe lucruri pe care Ministerul Poporului le așteaptă de 30 de ani și o reechilibrare a schemei de personal, care este absolut urgentă pentru că încărcătura de dosare per procuror în parchete este extrem de dezechilibrată. Sunt parchete cu 2000 de dosare per procuror. Sunt parchete care lucrează cu 3-400 de doare per procuror, vă dați seama ce dezechilibru este. Cred că știți că există acel proiect de așa zisă reformare a parchetelor pe lângă judecătorii. E un proiect pe care eu nu l-am susținut în forma actuală, dar care oricum este mai mult, este un pas înainte decât suntem acum, care, la un moment de față, suntem pe vechea organizare sovietică a parchetelor și a instanțelor din România. Însă acel proiect probabil nu va avea sorți de izbândă din cauza tumultului politic, astfel încât cred că singurele măsuri care mai pot aduce un pic de echilibru în sistemul procuratorii sunt măsurile administrative pe care le poate lua doamna procuror general.”

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Din punctul meu de vedere, Voineag și Florența n-au avut mandate proaste”

„Din păcate, pentru prietenii mei Voineag și Florența, la ei am avut ce evalua. Una este să ai un mandat de 3 ani, noi i-am evaluat și acum 3 ani, și să veți cum au lucrat (…) Din punctul meu de vedere, ei n-au avut mandate proaste. Însă, în cursul interviului, fiecare membru al secției și-a făcut propria opinie. Și atunci când s-a văzut aici, ce s-a văzut. Nu am cum să explic. (…) Ce le reproșez eu s-au văzut din întrebările pe care le-am pus. Răspunsul, din punctul meu de vedere, nu a fost satisfăcător. (…) Eu zic că a fost o evaluare destul de obiectivă. Este o procedură democratică făcută în față unui organ electiv. Noi suntem aleși.”

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Problema este că procurorii sunt convinși că, indiferent de valoarea profesională pe care o au, nu au nicio șansă dacă nu au un spate politic. Am avut o discuție cu președintele Nicușor Dan”

„Eu personal nu sunt dezamăgit. Acum aștept ca cei pe care noi am avizat negativ să dovedească contrariul. Cei pe care am vizat negativ cei la care a fost egalitate, grație domnului ministru. Adevărata problemă care o văd eu la acest moment și care se perpetuează de foarte mulți ani este faptul că procurorii sunt convinși că, indiferent de valoarea profesională pe care o au, nu au nicio șansă dacă nu au un spate politic. Și cred că am fost destul de clar.

Eu am încercat în cursul procedurii să conving procurorii generali în funcție, procurorii generali de curs de apel, oameni cu experiență, oameni care au dovedit în cariera lor că au o valoare profesională ridicată, să se înscrie la procedura. Și nu am reușit. De ce? Pentru că oamenii au spus, domnule, atât timp cât nu există un semnal din partea puterii politice că se dorește o competiție reală și o selectare pe bază unui criteriu meritocratic, nu ne înscriem să fim iepuri altora. Și nu s-au înscris. Și asta e un adevăr.

Eu, când am fost la Cotroceni și am avut o discuție cu domnul președinte al României, exact asta i-am spus: Domnule, ieșiți public și dați un semnal că vă doriți o competiție reală, astfel încât oamenii se vor înscrie. Că erau mulți oameni care ar fi doriți să se înscrie la toate funcțiile. Singura competiție cât de cât reală a fost la DIICOT unde au fost mulți înscriși, mulți dintre ei venind din câmpul muncii și având dovedită valoarea și prin rechizitorii, prin contaminări, prin munca pe care au depus-o în decursul carierei. (…) Și pe această linie am explicat domnului președinte că dacă nu iese el sau prin consilier sau prin cineva să dea un mesaj public, nu subliminal, în sensul că dorește o competiție reală, oamenii nu se vor înscrie. Și nu s-au încris. Păi a ieșit, l-ați văzut noastră? Pur și simplu, asta a fost o afirmație a mea, pentru că i-am explicat faptul că toți colegii procurori sunt convinși că nu au nicio șansă, atât timp cât nu au o chemare politică din partea unui politician. Ori procurori care să aibă prieteni politicieni sunt puțini”.

UPDATE. Claudiu Sandu, procuror CSM: „Păi n-a spus domnul Bolojan că suntem niște îmbuibați? Suntem niște șoricei îmbuibați!”

„Am fost neplăcut surprins de numirea procurorilor. Pentru că am rămas cu aceeași impresie, care am avut acum trei ani, că numirile, sau o parte din ea, cel puțin, se fac pe negociere politică. Și ne-am fi așteptat totuși ca vocea Consiliului să fie auzită, dar din nou. Nu am contat, sau să zicem, în cazul unui candidat, oarecum a contat și ce am votat noi. Dar aceasta a fost impresia mea și a colegilor mei. Faptul că decizia a fost luată politic, ceea ce nu prea corespunde cu viziunea care am eu despre justiție și despre statul de drept, pentru că în acest fel se dovedește că aceștia nu e o putere, în realitate. Singura putere este puterea politică. Noi suntem niște șoricei, cum zicea cineva. Păi n-a spus domnul Bolojan că suntem niște îmbuibați? Suntem niște șoricei îmbuibați.

Da, eu am fost foarte șocat, aici trebuie spus așa, în termen bun, să văd ce val de ură a creat un prim-ministru a României împotriva magistraților, împotriva tuturor magistraților la acea dezbatere care a avut loc acum ceva timp despre pensii. Și de atunci am rămas așa cumva. pentru că mi-am dat seama că argumentele raționale nu au aderență în zona politică, iar numirea aceasta care a fost făcută pe unele funcții de conducere din Ministerul Public mi-au întărit această opinie și anume faptul că puterea politică decide discreționar. Este o procedură legală, eminamente politică”.

Știrea inițială: Un acuzator trebuie să fie mai presus de orice suspiciune de părtinire. Misiunea procurorului nu este de a obține o condamnare, ci de a se asigura că se face dreptate, spune jurisprudența Curții Supreme a SUA.

Ce repere și răspunderi au procurorii români? De ce s-a supărat o parte din magistratură și societate civilă pe numirile în fruntea marilor pachete făcute de președintele Nicușor Dan? Trebuie să iasă numirile în fruntea parchetelor din pixul politicienilor? Cum poate fi revigorată lupta anticorupție? Trebuie modificate din nou legile Justiției? Cum poate fi reformat CSM? Cine ar trebui să ancheteze magistrații? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu procurorul Claudiu Sandu, actual membru CSM, fost vicepreședinte al instituției.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.