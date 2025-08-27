Coreea de Sud interzice telefoanele în sălile de clasă din întreaga țară

Legea, care va intra în vigoare începând cu următorul an școlar, în martie 2026, este rezultatul unui efort bipartizan de a reduce dependența de smartphone-uri, pe măsură ce tot mai multe cercetări indică efectele nocive ale acestora.

Legiuitorii, părinții și profesorii susțin că utilizarea smartphone-urilor afectează performanțele școlare ale elevilor și le răpește timpul pe care l-ar fi putut dedica studiului.

Interdicția are sceptici, inclusiv elevi, care pun la îndoială modul în care ar funcționa, implicațiile sale mai largi și dacă abordează cauza principală a dependenței, potrivit BBC.

Proiectul de lege a fost adoptat în mod convingător miercuri după-amiază, cu 115 voturi pentru din 163 de membri prezenți.

Majoritatea școlilor din Coreea de Sud au implementat deja o formă de interdicție a smartphone-urilor. Și nu sunt primele care fac acest lucru.

Măsuri similare în alte țări

Unele țări, precum Finlanda și Franța, au interzis telefoanele la o scară mai mică, aplicând restricția numai școlilor pentru copiii mai mici. Altele, precum Italia, Olanda și China, au restricționat utilizarea telefoanelor în toate școlile.

Dar Coreea de Sud este printre puținele țări care au consacrat o astfel de interdicție în lege.

Copiii din zilele noastre „par să nu poată lăsa smartphone-urile din mână”, spune Choi Eun-young, mama unui adolescent de 14 ani din Seul.

Totuși, nu este vorba doar de copii. Aproape un sfert din cei 51 de milioane de locuitori ai țării depind prea mult de telefoanele lor, potrivit unui sondaj guvernamental din 2024. Dar această cifră se dublează – ajungând la 43% – în cazul celor cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani. Și a crescut de-a lungul anilor.

Peste o treime dintre adolescenți spun că se luptă să controleze timpul petrecut derulând videoclipuri pe rețelele de socializare. Iar părinții se tem că acest lucru le împiedică să facă orice altceva cu timpul lor.

Părinții sunt îngrijorați

„Când merg la școală, ar trebui să învețe, dar și să-și facă prieteni și să participe la diverse activități. Cu toate acestea, nu sunt capabili să se concentreze asupra acestor lucruri”, spune Choi. „Chiar și când vorbesc cu prietenii, se întorc repede la telefoanele lor, iar acest lucru interferează, în mod natural, și cu învățarea”.

Unii părinți, precum Kim Sun, ale cărui două fiice sunt la școala primară, sunt îngrijorați și de hărțuirea pe rețelele de socializare, unde „copiii își adresează insulte incredibil de dure” unii altora.

Cho Jung-hun, deputat din partidul de opoziție People Power Party, care a introdus proiectul de lege, spune că a fost încurajat să acționeze, deoarece alte țări au luat măsuri similare. El afirmă că există „dovezi științifice și medicale semnificative” că dependența de smartphone-uri are „efecte extrem de nocive asupra dezvoltării creierului și creșterii emoționale a elevilor”.

Deși interzice utilizarea telefoanelor doar în timpul orelor de curs, legea le conferă profesorilor puterea de a împiedica elevii să își utilizeze telefoanele în incinta școlii. De asemenea, solicită școlilor să îi educe pe elevi cu privire la utilizarea corectă a dispozitivelor inteligente.

Există câteva excepții

Proiectul de lege permite elevilor cu dizabilități sau cu nevoi educaționale speciale să utilizeze dispozitive de asistență și permite utilizarea în scopuri educaționale sau în situații de urgență.

Cu toate acestea, profesorii par să fie împărțiți în privința interdicției. Dintre cele două mari grupuri de profesori din țară, doar Federația Conservatoare a Asociației Profesorilor din Coreea a susținut proiectul de lege, afirmând că acesta oferă „o bază juridică mult mai solidă” pentru restricționarea utilizării telefoanelor în sălile de clasă.

Un purtător de cuvânt al grupului a declarat că, potrivit sondajului intern realizat de acesta, aproape 70% dintre profesori au raportat perturbări în sala de clasă din cauza utilizării smartphone-urilor, unii elevi „fiind incapabili să-și controleze emoțiile în momentul [în care profesorii restricționează utilizarea telefoanelor], înjurând sau chiar agresând profesorii”.

Celălalt grup, Sindicatul Coreean al Profesorilor și Lucrătorilor din Educație, a declarat că nu are o poziție oficială cu privire la lege, afirmând că unii membri sunt îngrijorați că legea încalcă dreptul elevilor de a-și accesa smartphone-urile.

„În realitatea actuală, elevii nu au unde să se întâlnească cu prietenii în afara școlilor private, decât prin KakaoTalk [o aplicație de comunicare] sau Instagram, și sunt constant împinși să concureze la școală”, spune Cho Young-sun, un profesor de liceu care consideră că proiectul de lege vizează telefoanele, mai degrabă decât adevărata provocare cu care se confruntă elevii – examenul de admitere la facultate, notoriu pentru competitivitatea sa.