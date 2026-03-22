Filmarea cu Justin Timberlake arestat pentru că a condus beat a fost publicată. Nu putea merge în linie dreaptă și a spus că este „puțin agitat”

Au fost făcute publice imaginile înregistrate de camerele de pe uniformele polițiștilor care arată arestarea lui Justin Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului, în 2024, la New York.
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 07:24, Știrile zilei

Vedeta pop a dat în judecată anterior Village of Sag Harbor pentru a împiedica difuzarea înregistrării video, dar a ajuns în cele din urmă la o înțelegere care a permis difuzarea acesteia vineri, potrivit BBC.

Timberlake a fost arestat în iunie 2024 sub acuzația de conducere sub influența alcoolului, după ce poliția l-a oprit pentru că a trecut pe lângă un semn de stop și a virat pe contrasens.

În cele din urmă, el a pledat vinovat pentru o acuzație mai ușoară.

Imaginile parțial cenzurate îl arată pe Timberlake împiedicându-se în timpul testelor de sobrietate efectuate de poliție și încercând să explice că se află într-un turneu mondial.

La momentul arestării sale, cântărețul în vârstă de 45 de ani și fostul solist al trupei NSYNC conducea în Sag Harbor, un sat înstărit din Hamptons și o destinație populară de vară pentru vedete pe Long Island, New York.

Au fost publicate peste opt ore de înregistrări, care arată imagini de la controlul rutier, precum și din interiorul secției de poliție după arestarea lui Timberlake.

„Sunt într-un turneu mondial”

Imaginile arată un ofițer vorbind cu Timberlake prin geamul din partea șoferului, spunându-i că l-a văzut pe star virând mașina pe partea stângă a drumului și neoprindu-se la semnele de stop.

„Da, îmi pare rău pentru asta”, răspunde Timberlake. Când este întrebat dacă vehiculul pe care îl conduce, un BMW gri, este mașina lui, Timberlake răspunde că este o mașină închiriată pe care o folosește pentru câteva zile. Polițistul îl întreabă apoi dacă este în vizită, iar Timberlake spune că se află în turneu.

„Un ce?”, întreabă polițistul.

„Un turneu mondial”, răspunde Timberlake.

„Ce faci?”, întreabă polițistul.

„Păi, e greu de explicat. Păi, păi, un turneu mondial. Sunt Justin Timberlake”, spune vedeta.

„Cum te cheamă?”, întreabă polițistul. Timberlake își repetă numele, iar polițistul îi cere să-i arate permisul de conducere.

În documentul de acuzare, polițiștii au declarat că ochii lui Timberlake erau „înroșiți și sticloși” și că „din respirația lui se degaja un miros puternic de băutură alcoolică” când l-au oprit.

Nu a reușit să efectueze testele de sobrietate

Imaginile arată, de asemenea, cum Timberlake efectuează o serie de teste de sobrietate, inclusiv mersul în linie dreaptă și urmărirea cu privirea a mișcării mâinii unui polițist.

El refuză să facă testul cu etilotestul și se împiedică de câteva ori când i se cere să meargă cu vârful piciorului stâng în călcâiul dreptului. El le spune ofițerilor că este „puțin nervos”.

„Apropo, astea sunt, adică, sunt niște teste foarte grele”, spune Timberlake la un moment dat.

În cele din urmă, polițiștii îl încătușează pe Timberlake și îl urcă în spatele mașinii de poliție, arată înregistrarea video. O persoană care îl însoțea pe Timberlake se apropie de polițiști și întreabă ce se întâmplă, implorându-i la un moment dat să nu-l aresteze.

În procesul intentat împotriva localității, avocații lui Timberlake au susținut că imaginile îl arătau „într-o stare extrem de vulnerabilă” și „i-ar cauza un prejudiciu grav și ireparabil” reputației sale, a raportat CBS News.

Însă, în cele din urmă, judecătorul a decis că publicarea imaginilor nu constituie o încălcare a vieții private, iar ambele părți au fost de acord cu publicarea lor, cu anumite cenzurări, a raportat CBS News.

A pledat vinovat pentru o acțiune mai puțin gravă

După ce a fost inițial acuzat de conducere în stare de ebrietate, Timberlake a pledat vinovat în 2024 pentru o infracțiune rutieră mai puțin gravă, de natură civilă, de conducere sub influența alcoolului.

Timberlake a fost condamnat la plata unei amenzi de 500 de dolari cu o suprataxă de 260 de dolari, la 25 de ore de muncă în folosul comunității și la difuzarea unui mesaj de siguranță publică în fața tribunalului.

„Chiar dacă ați băut un singur pahar, nu vă urcați la volan”, a spus cântărețul la acea vreme.

„Aceasta este o greșeală pe care am făcut-o, dar sper că oricine se uită și ascultă în acest moment poate învăța din asta. Știu că eu cu siguranță am învățat”.

