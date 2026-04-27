Germania ia măsuri împotriva trișatului cu inteligența artificială la examenul de admitere la universitate

În unele licee din Bavaria, pentru examen, ar trebui să ai pe masă doar pixuri. Gențile, jachetele, penarele sau amuletele norocoase ar trebui așezate în altă parte, recomandă oamenilor din sistemul de învățământ Ministerul Educației din Bavaria. Totul are scopul de a preveni tentativele de copiere folosind tehnologia bazată pe inteligență artificială.

Sunt permise doar hârtia și pixurile pe birou.

Pentru că școlile detectează din ce în ce mai mult cazuri de copiere susținută de inteligența artificială, Asociația Directorilor Școlilor Gimnaziale bavareze se bazează pe măsuri speciale de securitate: în timpul examenelor finale, pe bănci sunt permise doar hârtia și pixurile verificate de școală. „Restul – mâncare, băuturi, animale de pluș ca mascote și talismane norocoase – trebuie așezate pe podea, deoarece ar putea exista camere mici acolo”, spune Asociația. Jachetele, gențile și dispozitivele electronice sunt depozitate într-o altă cameră.

Unele școli interzic bluzele și cămășile

Există, de asemenea, reguli privind codul vestimentar: bluzele și cămășile nu sunt permise pentru examenele finale. De acestea ar putea fi atașate camere video miniaturale. Dacă cineva nu se conformează, școala are o măsură de precauție: veste pe care elevii ar trebui să le poarte pentru a preveni copierea prin inteligența artificială.

Ministerul Educației arată limitele

Până la urmă, școlile decid singure cât de stricte sunt reglementările. Cu toate acestea, Ministerul Educației a emis recent îndrumări și informații privind metodele de copiere bazate pe inteligență artificială: de exemplu, ceasuri inteligente, căști, ochelari inteligenți, pixuri AI , inele AI și PIN-uri AI.

De asemenea, sunt furnizate recomandări pentru examene, împreună cu îndrumări privind limitările.

Utilizarea bruiajelor de semnal este interzisă școlilor, la fel ca și verificările fizice sau perchezițiile ghiozdanelor.

Profesorii pot verifica doar ceea ce este clar vizibil: de exemplu, buzunarele pentru telefonul mobil sau căștile în ureche.

De asemenea, aceștia pot ruga elevii să aibă urechile neacoperite sau să-și arate mâinile.

Poliția poate fi implicată, dacă sunt suspiciuni

Codurile vestimentare sunt prea stricte, afirmă Dominik Blanz, directorul școlii Willi-Graf-Gymnasium din München. Acolo, absolvenții trebuie să predea telefoanele mobile și gențile. În rest, Blanz se bazează în principal pe o supraveghere atentă din partea profesorilor – și pe un pic de descurajare. „Din păcate, a trebuit să-mi avertizez elevii că, dacă avem o suspiciune reală, putem informa și poliția pentru minori.”Poliția are reguli mai stricte.

Studenții se plâng de neîncredere

Elevii sunt indignați, relatează presa germană: „În principiu, măsurile au sens, dar îți dău senzația că profesorii nu au nicio încredere în tine și că ești complet examinat și monitorizat”, spune studentul absolvent Lars. „Ar trebui să fii destul de prost să faci asta, să copiezi. Este un risc enorm pe care ți-l asumi.”

Absolventa de liceu Mila adaugă: „Înțeleg dorința de a face examenele cât mai corecte posibil. Dar ne confruntăm cu multă neîncredere, în mare parte nejustificată.” Ea consideră excesive unele măsuri: „Era vorba despre faptul că trebuia să avem sticle transparente, deoarece acestea ar putea conține senzori sau camere în sutiene. Asta pare incredibil de reactiv.” Eleva crede că teama de copierea prin inteligență artificială este exagerată – la urma urmei, încă există copiere obișnuită.

Lipsa unei culturi a neîncrederii în școli

Unii directori cred că ar trebui să se evite o cultură a neîncrederii în școală: „În mod fundamental, acordăm o mare importanță încrederii reciproce în școala noastră și facem acest lucru foarte reticent. Datorăm asta elevilor care se pregătesc onest pentru un examen. Însă oricine este prins trișând riscă zero puncte – și, prin urmare, nu reușește Abitur (examenul de admitere la universitate).

Asociația Directorilor Școlilor Gimnaziale Bavareze adaugă: „Tehnologia se dezvoltă rapid. Suntem mereu în urmă.” Matthias Langensteiner, de la Asociație, pune însă o întrebare fundamentală: „În câțiva ani, cu siguranță se va pune întrebarea dacă examenele scrise sunt încă relevante și pot fi susținute în mod regulat.”