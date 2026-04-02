Îl va contracandida Ilie Bolojan pe Nicușor Dan, la Președinție, în 2030? Ce răspunde premierul

„Am avut o relație instituțională cu domnul președinte, în toată această perioadă. Și aceasta este relația și în prezent. (…) Relația umană cu președintele Nicușor Dan este o relație bună. Am vorbit ultima dată cu președintele zilele trecute”, spune Ilie Bolojan despre relația cu președintele Nicușor Dan.

Șeful Executivului a spus la Europa FM că ședințele de la Cotroceni „nu sunt ședințe de terapie”, dar alege să nu facă comentarii dacă gazda, Palatul Cotroceni, nu anunță întâlnirile.

„V-am spus, am avut și am o colaborare corectă și instituțională cu domnul președinte”, declară Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Europa FM dacă se gândește să candideze la Președinție în 2030:

„Pe de o parte, este foarte mult. Vă rog să vă gândiți că dacă aș fi doresc să candidez la alegerile prezidențiale, nu știu cu ce succes, aș fi putut să o fac în 2025. Nu cred că am greșit. Cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri în turul 2 și dorește să candideze, nu se pune niciun fel de problemă, din partea mea, la o candidatură.”

Întrebat insistent dacă Nicușor Dan va dori să candideze pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni iar Ilie Bolojan va fi tot președinte al PNL, premierul spune că el, în acest context, nu va candida la Președinție: „V-am spus asta, da”.

Bolojan spune că pentru el este o onoare să fie premierul României și nu regretă alegerea.