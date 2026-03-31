Loja masonică franceză, în centrul unui proces obscur pentru crimă

Printre cei aflați în boxa acuzaților se numără patru militari din cadrul serviciului francez de informații externe (DGSE), doi ofițeri de poliție, un ofițer de informații interne în retragere, un agent de securitate și doi directori de afaceri, notează Brusseles Signal.

Aceștia sunt acuzați de uciderea unui pilot de curse, tentativa de omor asupra unui business coach (antrenor de afaceri) și a unui sindicalist, agresiune gravă și conspirație criminală – toate în numele unei rețele mafiote din cadrul fostei Lojă Masonică Athanor din suburbia pariziană Puteaux.

Mai mulți francmasoni, în loja acuzaților

Mai mulți francmasoni dintre cei aproximativ 20 de membri ai lojei sunt în boxa acuzaților. Majoritatea acuzaților, cu vârste cuprinse între 30 și 73 de ani, nu au antecedente penale. Presupușii lideri ai grupării Athanor sunt francmasonii Jean-Luc Bagur, Frederic Vaglio și Daniel Beaulieu. Aceștia riscă închisoarea pe viață dacă vor fi găsiți vinovați.

La fel și mâna dreaptă a lui Beaulieu, Sebastien Leroy, care nu era membru al lojei francmasonice. El este acuzat că a efectuat munca murdară a celor trei, fie el însuși, fie prin intermediul unei rețele de asasini.

Cazul a fost declanșat de o omucidere la comandă eșuată în iulie 2020, când doi membri ai armatei au fost arestați în posesia unor arme în apropierea locuinței antreprenoarei Marie-Helene Dini. Sub interogatoriu, aceștia au spus că au crezut că li s-a cerut să o ucidă pe Dini în numele statului francez, pe motiv că aceasta lucra pentru agenția de spionaj israeliană Mossad.

Anchetatorii au descoperit o legătură cu Bagur, care este un rival al lui Dini ca business coach (antrenor de afaceri), precum și „venerabilul maestru” în vârstă de 69 de ani al lojei Athanor. Conform anchetei, Bagur i-a cerut colegul său francmason Vaglio să aranjeze eliminarea rivalului său pentru o taxă de 70.000 de euro (80.600 de dolari).

Vaglio, un antreprenor în vârstă de 53 de ani, ar fi acționat ca intermediar între marele șef și o echipă de asasini care lucra pentru colegul său francmason din Athanor, Beaulieu, acum în vârstă de 72 de ani, agent pensionar al serviciului de informații interne (DGSI).

Liderul asasinilor a recunoscut fapta

Liderul echipei de asasini, Leroy, a recunoscut în custodia poliției că el sau asociații săi au comis majoritatea atacurilor, jafurilor și crimelor mafiei Athanor – inclusiv uciderea unui pilot de curse. Ancheta a arătat că, pe măsură ce timpul a trecut, crimele ordonate de mafia francmasonă au escaladat de la atacuri mărunte de răzbunare la omucideri.

Într-un caz de spionaj industrial, banda lui Leroy ar fi agresat o femeie de afaceri pe stradă și i-ar fi furat computerul. Mașina uneia dintre asociatele lui Bagur a luat foc în 2019, după ce aceasta a descoperit dovezi de fraudă financiară în cadrul companiei sale.

În 2018, trupul pilotului de curse Laurent Pasquali a fost găsit într-o pădure. Fusese dat afară, se presupunea că nu a plătit o datorie față de prietenii lui Vaglio. Leroy, un agent de securitate, a declarat poliției că el crede că a acționat tot timpul în numele guvernului. El s-a plâns că Beaulieu l-a „manipulat” și a lansat ideea ca acesta să devină informator pentru agenția de spionaj internă DGSI.

Jean-William Vezinet, avocatul lui Dini, a declarat: „Ceea ce clientul meu a considerat terifiant este faptul că figurile cheie din acest caz – ofițeri de poliție, foști agenți DGSI și francmasoni – sunt tocmai oamenii care ar trebui să acționeze pentru binele societății.”

Nu este clar ce informații ar putea obține procuratura de la presupusul lider al insulei, Beaulieu.

Aparent, el a avut o tentativă de sinucidere în custodia poliției, ceea ce l-a lăsat invalid și cu „dificultăți de concentrare”, a declarat avocatul său pentru AFP .

Se preconizează că procesul va dura cel puțin trei luni.