Marea Britanie ar putea suspenda vizele pentru țările care nu au acorduri privind returnarea migranților

Shabana Mahmood a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri a grupului Five Eyes, dedicat schimbului de informații, care a avut loc luni la Londra și la care au participat șeful securității interne al lui Donald Trump și miniștri din Australia, Noua Zeelandă și Canada.

Discuțiile au avut loc în contextul în care guvernul continuă să se confrunte cu presiuni pentru a reduce numărul persoanelor care traversează Canalul Mânecii în bărci mici.

Sâmbătă, prima zi completă a lui Mahmood în funcție, au sosit 1.097 de persoane, unul dintre cele mai mari numere înregistrate vreodată, potrivit BBC.

Vorbind pentru prima dată de la numirea sa vineri, Mahmood a declarat că „prioritatea sa principală” este „securizarea” frontierelor Regatului Unit.

Spațiu pentru colaborare

În ceea ce privește vizele, ea a spus: „Considerăm că există un spațiu interesant pentru colaborare, în special în ceea ce privește modul în care tratăm țările care nu își repatriază cetățenii, astfel încât să ne asigurăm că putem expulza din țările noastre persoanele care nu au dreptul să se afle aici și să le trimitem înapoi în țările lor de origine.

Pentru țările care nu cooperează, am discutat despre luarea unor măsuri mult mai coordonate între țările din grupul Five Eyes.

Pentru noi, asta înseamnă posibilitatea de a reduce numărul de vize în viitor, pentru a transmite mesajul că ne așteptăm ca țările să coopereze, să respecte regulile și, dacă unul dintre cetățenii lor nu are dreptul să se afle în țara noastră, să îl repatrieze”.

Numărul de bărci mici de sâmbătă a dus numărul total de persoane care au sosit în Marea Britanie cu bărci mici la peste 30.000 în acest an, potrivit statisticilor Ministerului de Interne, un număr pe care Mahmood l-a descris ca fiind „absolut inacceptabil”.

Numărul de migranți a crescut

Numărul de persoane care au sosit în Marea Britanie cu bărci mici în acest an a crescut cu 37% față de anul trecut, potrivit unei analize realizate de agenția de știri PA.

Mahmood a purtat discuții cu secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, care supraveghează agenția americană pentru imigrare și vamă (ICE) și a jucat un rol cheie în eforturile administrației Trump de a intensifica deportările.

Abuzul sexual online asupra copiilor și răspândirea opioidelor au fost, de asemenea, pe agenda summitului, la care au participat ministrul canadian al siguranței publice, Gary Anandasangaree, ministrul australian al afacerilor interne, Tony Burke, și ministrul neozeelandez Judith Collins.

Luni dimineață, Mahmood a declarat că speră să se ajungă la un acord privind noi măsuri pentru „protejarea frontierelor noastre împreună cu partenerii noștri din Five Eyes, lovind puternic traficanții de persoane”.

Mahmood, fost secretar al justiției, a fost numită secretar de interne în cadrul remanierii majore a cabinetului prim-ministrului din weekend, înlocuind-o pe Yvette Cooper.

Duminică, secretarul apărării, John Healey, a confirmat că guvernul intenționează să extindă utilizarea bazelor militare pentru a găzdui solicitanții de azil, întrucât dorește să mute oamenii din așa-numitele hoteluri de azil.

El a spus că oficialii iau în considerare și alte tipuri de „cazare non-militară”.